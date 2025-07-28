ТРЦ "Гулливер" перешел в собственность государства после двухлетней судебной тяжбы

Киевский торгово-развлекательный центр "Гулливер" официально стал собственностью государственного консорциума, в который входят Ощадбанк и Укрэксимбанк.

Как это стало возможным?

Об этом сообщили в Ощадбанке и подтвердил член наблюдательного совета Укрэксимбанка Александр Бевза, передает 24 Канал. Передача права собственности состоялась в рамках погашения задолженности бенефициара ТРЦ перед госбанками.

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Член наблюдательного совета Ощадбанка Роза Тапанова также отметила, что приватизация объекта пока невозможна. Зато рассматриваются варианты управления "Гулливером" или продажи актива как имущества банковской системы.

Что этому предшествовало?

По данным Forbes, с начала полномасштабной войны в 2022 году компании, связаны с бизнесменом Виктором Полищуком. В частности, оператор ТРЦ "Гулливер", сеть электроники "Эльдорадо" и ряд складов – прекратили обслуживание кредитов. Выплаты по долгам должны были быть завершены до 2025 года, однако фактически обслуживание прекратилось еще после финансового кризиса 2014 – 2016 годов.

В мае 2023 года БЭБ сообщило о подозрении директору "Гулливера" Ирине Круппе. Следствие установило, что в 2019 – 2021 годах компания заключила ряд фиктивных договоров, которые позволили завысить налоговый кредит по НДС и вывести более 145,8 миллионов гривен наличными.

Справочно. 9 апреля 2024 года Киевский апелляционный суд наложил арест на имущество ООО "Три О", в частности на сам ТРЦ. В июне того же года Шевченковский районный суд Киева передал "Гулливер" в управление Нацагентству по управлению активами (АРМА). В администрации ТРЦ эту передачу назвали "рейдерским захватом".