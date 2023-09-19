Halliburton вышла из России, но агрессор все равно получает оборудование для нефти и газа

Компания Halliburton – один из крупнейших производителей оборудования для разведки нефти и газа. Гигант ушел с российского рынка, но оккупантам удается воспользоваться его услугами.

Выход из России только для отвода глаз

В сентябре прошлого года американская компания Halliburton заявила, что продает свой бизнес в России и покидает рынок окупантов. Поскольку американский гигант является одним из крупнейших производителей оборудования для разведки газовых и нефтяных месторождений, аналитики предполагали, что его демарш с российского рынка создаст агрессору множество проблем.

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Однако журналисты изучили российские таможенные документы и обнаружили, что оборудование Halliburton все еще активно поставляется на российский рынок. В основном это делают "дочки" гиганта.

В целом после "выхода" из России Halliburton экспортировала товары оккупантам более чем на

Чаще всего для работы с россиянами используют отправку оборудования из США через Сингапур Турцию, Малайзию и другие страны. Данные также свидетельствуют о том, что товар происходит из Великобритании, Бельгии и Франции.

Кому нужно американское оборудование

Основная часть экспорта приходится в адрес российского консорциума "Сахалин Энерджи". Именно он занимается разработкой нефтегазового проекта "Сахалин-2".

Также большая часть товаров поступила в адрес компании "БурСервис", когда-то принадлежавшей Halliburton. Она поставляет оборудование для "Газпрома", "Роснефти", "ТНК-ВР" и "ЛУКойла".

Что говорят в Halliburton

Представители компании уверяют, что полностью соблюдают санкции и покинули Россию в соответствии с требованиями законодательства. После этого никаких дел с оккупантами Halliburton не было.

Halliburton больше не ведет операций в России,

– заявил представитель компании.