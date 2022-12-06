Закрыл последний магазин: H&M полностью вышел из России

Шведский ритейлер H&M, объявивший ранее о планах завершить деятельность в России, закрыл все магазины сети в стране. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на решение компании.

"Подтверждаем, что все магазины H&M Group в России закрыты", – заявили в H&M. Сеть магазинов работала в России с 2009 года.

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По предварительным оценкам выход H&M с российского рынка обойдется компании в 190 миллионов долларов. В H&M ранее заявляли, что считают невозможным "учитывая текущую ситуацию" продолжать бизнес в России.

Как H&M выходил из российского рынка

В начале марта компания приостановила продажи в России.

Впоследствии руководство компании объявило о планах остановки бизнеса в стране "из-за ограничений, препятствующих операционной деятельности, и непредсказуемости будущего".

В ноябре компания вновь временно открыла магазины H&M в России в рамках процесса ликвидации и продажи остатков товарных запасов в стране, сообщало издание Nyhetsbyrаn Direkt.

25 ноября H&M сообщил о закрытии 114 из 146 магазинов в России.

Шведская компания H&M – один из самых крупных брендов косметики и одежды. У компании есть более 6 тысяч магазинов в 64 странах мира. В России имеется около 150 магазинов бренда.