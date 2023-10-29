Эксрегионал Хомутынник продал свою долю в крупнейшем агрохолдинге Украины Kernel

Инвестфонд Виталия Хомутынника Cascade Investment Fund владел 7% пакета акций Kernel. Однако нардеп продал все акции агрохолдинга.

15 мая Kernel подал в Управление финансового надзора Польши заявку на изъятие своих акций из Варшавской фондовой биржи (ВФБ). Официально Kernel объяснял решение уйти с биржи тем, что компания больше не видит преимущества от пребывания на Варшавской бирже. Однако журналисты еще тогда писали, что, возможно, причина заключалась в возможности дешево выкупить акции и вернуть контроль над холдингом.

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Хомутынник объяснил продажу акций Kernel

В письменном комментарии изданию Хомутынник заявил, что Cascade Investment Fund с 2021 года продал более трети пакета акций Kernel на публично объявленных обратных выкупах shares buy-back.

Бизнесмен заявил, что остальные акции, несмотря на почти втрое меньшую цену, фонд продал после объявленного в 2023 году делистинга.

Это была единственная возможность получить ликвидность,

– сказал он.

Хомутынник также заявил, что он начал выходить из украинских активов еще до полномасштабного вторжения.