15 травня Kernel подав до Управління фінансового нагляду Польщі заявку на вилучення своїх акцій з Варшавської фондової біржі (ВФБ). Офіційно Kernel пояснював рішення піти з біржі тим, що компанія більше не бачить переваг від перебування на Варшавській біржі. Однак журналісти ще тоді писали, що можливо причина полягала в можливості дешево викупити акції й повернути контроль над холдингом.

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Хомутиннік пояснив продаж акцій Kernel

У письмовому коментарі виданню Хомутиннік заявив, що Cascade Investment Fund з 2021 року продав понад третину пакету акцій Kernel на публічно оголошених зворотних викупах shares buy-back.

Бізнесмен заявив, що решту акцій, попри майже втричі меншу ціну, фонд продав після оголошеного у 2023 році делістингу.

Це була єдина можливість отримати ліквідність,
– сказав він.

Хомутиннік також заявив, що він почав виходити з українських активів ще до повномасштабного вторгнення.

Хто такий Віталій Хомутиннік

У 2001 – 2014 роках він був членом "Партії регіонів" та очолював її молодіжне крило "Союз молоді регіонів України". Станом на 2021 рік загальні статки Хомутинніка становлять 465 мільйонів доларів, що робить його 21 у рейтингу найбагатших українців.