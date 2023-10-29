15 травня Kernel подав до Управління фінансового нагляду Польщі заявку на вилучення своїх акцій з Варшавської фондової біржі (ВФБ). Офіційно Kernel пояснював рішення піти з біржі тим, що компанія більше не бачить переваг від перебування на Варшавській біржі. Однак журналісти ще тоді писали, що можливо причина полягала в можливості дешево викупити акції й повернути контроль над холдингом.

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Хомутиннік пояснив продаж акцій Kernel

У письмовому коментарі виданню Хомутиннік заявив, що Cascade Investment Fund з 2021 року продав понад третину пакету акцій Kernel на публічно оголошених зворотних викупах shares buy-back.

Бізнесмен заявив, що решту акцій, попри майже втричі меншу ціну, фонд продав після оголошеного у 2023 році делістингу.

Це була єдина можливість отримати ліквідність,

– сказав він.

Хомутиннік також заявив, що він почав виходити з українських активів ще до повномасштабного вторгнення.