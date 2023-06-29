Конкуренция растет: в Киев вернулся словацкий сервис такси Hopin

Столичный рынок такси привлекателен не только для украинцев. Снова попробовать свои силы на нашем рынке решил Hopin.

Сервис такси из Словакии Hopin пытался уже покорить столицу Украины. Первая попытка была неудачна, и 6 лет назад компания свернула свою деятельность в Киеве.

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Возвращение в Украину

Hopin сообщил о том, что возвращается в Киев после перерыва. Также сервис работает в Чернигове, он доступен в Праге, Братиславе, Кошице и других городах ближней Европы.

В столице для клиентов предлагают три тарифа:

Limo;

Easy;

Comfort.

Стартовая цена поездки – 70 гривен, это первые 2,5 километра маршрута. Затем цена составит 11 гривен за километр.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это,предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

В столице пока будут работать 150 – 170 авто. Все они проходят проверку, а водителей регистрируют в офисе. Комиссия Hopin составляет 12 – 13%, в сервисе говорят, что у конкурентов эта планка может достигать 25%.