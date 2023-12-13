Huawei готов строить первый завод в Европе

Компания Huawei готова воплощать планы строительства мощностей в Европе. Старт строительных работ намечен уже на следующий год.

Huawei расширит мощности на Европу

Китайская компания Huawei планирует начать строительство нового завода в 2024 году. Новый комплекс техногиганта будет расположен на территории Франции.

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Как стало известно из осведомленных источников, на заводе должны производить оборудование для сетей мобильной связи. Некоторые европейские правительства опасаются китайского гиганта и ограничивают использование его оборудования для 5G, но пока эта компания не останавливается.

Компания очертила планы по заводу с первоначальными инвестициями в размере 200 миллионов евро в 2020 году, но развертывание было отложено из-за пандемии COVID-19,

– сообщают источники.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Когда завод вблизи Страсбурга будет завершен и начнет свою работу, пока неизвестно. В правительстве сообщают о 2025 году, но все может измениться из-за ограничений по китайской компании.

Европейские лидеры пытаются найти баланс, ведь хотят одновременно и снизить риски безопасности, и сотрудничать со второй крупнейшей экономикой мира.