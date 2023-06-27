IBM покупает Apptio: за какую технологию гигант раскошелился аж на 4,6 миллиарда долларов

Компания IBM сообщила о приобретении Apptio. Разработчик облачных сервисов обошелся гиганту в кругленькую сумму.

Компания IBM объявила о расширении путем покупки Apptio Inc. Гигант выкупил разработчиков облачных сервисов у фонда прямых инвестиций Vista Equity Partners.

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Сумма сделки – 4,6 миллиарда долларов. Ее планируют завершить во второй половине текущего года, деньги на нее есть в распоряжении IBM.

На чем специализируется Apptio

Компания Apptio создана в 2007 году. Она занимается разработкой инструментов, которые помогают бизнесу оптимизировать ИТ-бюджеты, а также полезны в планировании и финансовом анализе.

На открытый рынок Apptio вышла в 2016 году. Уже через три года она стала собственностью фонда Vista Equity Partners.

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По мнению боссов ИВМ, опыт Apptio и программное обеспечение компании позволят бизнесу по всему миру управлять затратами на IT и оптимизировать их. Также известно, что помочь в этом должна ИИ-платформа watsonx.

Число клиентов Apptio перевалило за 1500, среди них Bank of America Corp. и страховщик Allstate Corp. Компания активно сотрудничает с облачными сервисами: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Salesforce.