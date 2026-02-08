ТОП-10 идей для бизнеса, который выбирают женщины

Сейчас женщины открывают большинство ФЛП в Украине и развиваются во всех сферах, от торговли до обороны. Однако есть отрасли, которые женщины-предприниматели выбирают чаще.

Идеи малого бизнеса для женщин

Как владелица бизнеса, вы будете иметь свободу выбора – или заняться дополнительным заработком, сосредоточиться на проектах, которыми вы увлечены, или выбрать вариант фрилансера, пше "Минфин".

1. Ивент-менеджмент

Планирование событий предусматривает организацию и создание незабываемых впечатлений от различных типов мероприятий, как оффлайн, так и онлайн. Ивент-менеджеры часто имеют возможность специализироваться на планировании свадеб, корпоративных мероприятий или социальных встреч.

2. Онлайн-репетиторство

Поделитесь своими знаниями и опытом, начав бизнес с онлайн-репетиторства. Преподавание онлайн предлагает гибкость в планировании уроков и расписании занятий, а лучше всего то, что оно может удовлетворить глобальную аудиторию. Цены могут варьироваться в зависимости от предмета, уровня вашего опыта и продолжительности занятий, которые вы предлагаете.

3. Создание онлайн-курсов

Онлайн-репетиторство можно прекрасно сочетать с созданием онлайн-курсов, поскольку это позволяет получать постоянный пассивный доход. Если вы являетесь экспертом в определенной области или навыке, вы можете начать свой бизнес по разработке онлайн-курсов или создать онлайн-академию.

4. Графический дизайн

Вы творческая личность со страстью к визуальной коммуникации? Начните бизнес в сфере графического дизайна, чтобы продемонстрировать свои художественные навыки. Предлагайте такие услуги, как разработка логотипов, брендинга и маркетинговых материалов.

5. Дизайн интерьера

Вы можете предлагать индивидуальные услуги по дизайну интерьера для жилых или коммерческих клиентов и взимать плату на основе объема проекта или почасовой оплаты.

6. Коучинг

Независимо от того, это лайф-коучинг, персональный коучинг, или любая специализированная сфера, вы можете предлагать персонализированные сессии, чтобы помочь клиентам достичь их целей. Начните с формирования клиентской базы с помощью нетворкинга, рефералов и онлайн-платформ.

7. Написание резюме

Как коуч или консультант по вопросам карьеры, вы можете рассмотреть возможность открытия бизнеса по написанию резюме, чтобы помочь людям эффективно представить свой профессиональный опыт. Вы можете предлагать персонализированные услуги по написанию резюме, приспособленные к различным отраслям и карьерным уровням.

8. Бухгалтерия

Если вы хорошо владеете цифрами и заинтересованы в организации финансов, открытие бухгалтерского бизнеса может быть лучшим выбором для вас. Если вы обладаете необходимыми навыками и сертификатами в области бухгалтерского учета, вы можете предложить свои услуги малому бизнесу или предпринимателям, которые нуждаются в помощи в управлении своими финансами.

9. Партнерский маркетинг

Многие цифровые маркетологи и блогеры, которые имеют сильное присутствие в интернете, инвестируют в маркетинг. Чтобы начать бизнес с ним, заключите партнерские соглашения с компаниями для продвижения их продуктов или услуг на ваших онлайн-платформах, веб-сайтах или социальных каналах. Затем начните зарабатывать комиссионные за каждую продажу или лид, сгенерированный по вашей уникальной партнерской ссылке.

10. Копирайтинг на фрилансе

Начните с оттачивания навыков письма и создайте онлайн-портфолио, демонстрирующее ваш опыт. Вы можете предлагать свои услуги на собственном вебсайте, других фриланс-платформах или подавать заявки в различные издания.

