Ідеї малого бізнесу для жінок
Як власниця бізнесу, ви матимете свободу вибору – чи зайнятися додатковим заробітком, зосередитися на проєктах, якими ви захоплені, або вибрати варіант фрилансера, пше "Мінфін".
1. Івент-менеджмент
Планування подій передбачає організацію та створення незабутніх вражень від різних типів заходів, як офлайн, так і онлайн. Івент-менеджери часто мають можливість спеціалізуватися на плануванні весіль, корпоративних заходів або соціальних зустрічей.
2. Онлайн-репетиторство
Поділіться своїми знаннями та досвідом, розпочавши бізнес з онлайн-репетиторства. Викладання онлайн пропонує гнучкість у плануванні уроків та розкладі занять, а найкраще те, що воно може задовольнити глобальну аудиторію. Ціни можуть варіюватися залежно від предмета, рівня вашого досвіду та тривалості занять, які ви пропонуєте.
3. Створення онлайн-курсів
Онлайн-репетиторство можна чудово поєднувати зі створенням онлайн-курсів, оскільки це дає змогу отримувати постійний пасивний дохід. Якщо ви є експертом у певній галузі або навичці, ви можете розпочати свій бізнес з розробки онлайн-курсів або створити онлайн-академію.
4. Графічний дизайн
Ви творча особистість з пристрастю до візуальної комунікації? Розпочніть бізнес у сфері графічного дизайну, щоб продемонструвати свої художні навички. Пропонуйте такі послуги, як розробка логотипів, брендингу та маркетингових матеріалів.
5. Дизайн інтер'єру
Ви можете пропонувати індивідуальні послуги з дизайну інтер'єру для житлових або комерційних клієнтів і стягувати плату на основі обсягу проєкту або погодинної оплати.
6. Коучинг
Незалежно від того, чи це лайф-коучинг, персональний коучинг, чи будь-яка спеціалізована сфера, ви можете пропонувати персоналізовані сесії, щоб допомогти клієнтам досягти їхніх цілей. Почніть з формування клієнтської бази за допомогою нетворкінгу, рефералів та онлайн-платформ.
7. Написання резюме
Як коуч або консультант з питань кар'єри, ви можете розглянути можливість започаткування бізнесу з написання резюме, щоб допомогти людям ефективно презентувати свій професійний досвід. Ви можете пропонувати персоналізовані послуги з написання резюме, пристосовані до різних галузей і кар'єрних рівнів.
8. Бухгалтерія
Якщо ви добре володієте цифрами й зацікавлені в організації фінансів, відкриття бухгалтерського бізнесу може бути найкращим вибором для вас. Якщо ви володієте необхідними навичками та сертифікатами в галузі бухгалтерського обліку, ви можете запропонувати свої послуги малому бізнесу або підприємцям, які потребують допомоги в управлінні своїми фінансами.
9. Партнерський маркетинг
Багато цифрових маркетологів і блогерів, які мають сильну присутність в інтернеті, інвестують в маркетинг. Щоб розпочати бізнес з ним, укладіть партнерські угоди з компаніями для просування їхніх продуктів або послуг на ваших онлайн-платформах, вебсайтах або соціальних каналах. Потім почніть заробляти комісійні за кожен продаж або лід, згенерований за вашим унікальним партнерським посиланням.
10. Копірайтинг на фрилансі
Почніть з відточування навичок письма і створіть онлайн-портфоліо, що демонструє ваш досвід. Ви можете пропонувати свої послуги на власному вебсайті, інших фриланс-платформах або подавати заявки до різних видань.
Що найбільше заважає бізнесу в Україні?
Основні перешкоди для бізнесу в Україні включають брак робочої сили (59%), небезпеку роботи (49%), та зростання цін на сировину (47%).
Перебої з електро-, водо- та теплопостачанням стали значною проблемою для 19% підприємств у жовтні, що призвело до втрати робочого часу, особливо в Дніпропетровській та Житомирській областях (18%).