23 февраля, 10:42
Планирует большую зарплату: Смелянский рассказал, куда поедет после увольнения из Укрпочты

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Игорь Смелянский планирует покинуть пост гендиректора Укрпочты после завершения военного положения в Украине.
  • После увольнения он ожидает получать более высокую зарплату, чем его текущий почти 1 миллион гривен в месяц.

Контракт гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского связан с военным положением в Украине, поэтому он уверен, что после его завершения покинет должность. Также Смелянский планирует получать более высокую зарплату.

Что будет делать Смелянский после увольнения из Укрпочты?

Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский в эфире "5 канала" поделился планами на время после завершения своей каденции.

Он рассказал, в частности, что планирует поехать в Одессу и просто отдохнуть.

У меня есть мечта – когда закончится война, я уйду с этой должности, пойду на пляж, я выключу телефон, сяду у моря в своей родной Одессе, буду есть бычки и тюльку. И вспоминать все то, что вы мне писали,
– сказал топ-менеджер.

Также он уточнил, что его контракт с компанией действует до завершения военного положения и еще 90 дней после этого. По истечении этого срока, заверил Смелянский, он уйдет с должности.

Он также заверил, что после "Укрпочты" у него будет работа с более высокой зарплатой, чем сейчас.

Какая зарплата на Укрпочте у Игоря Смелянского?

Месячная зарплата Смелянского составляет около 970 тысяч гривен или примерно 15 тысяч евро. Об этом он рассказал в интервью Янине Соколовой.

За прошлый год топ-менеджер заработал 11,7 миллионов гривен без вычета налогов. По его словам, размер зарплаты не вызывает у него дискомфорта.

Смелянский отметил, что до перехода на государственную службу зарабатывал значительно больше – около 50 тысяч долларов ежемесячно. Сейчас же, говорит чиновник, он работает в Укрпочте не из-за денег, а чтобы довести реформы до конца.

Последние новости Укрпочты

  • Укрпочта может бронировать 100% своих работников из-за контракта с Минобороны. Отделения Укрпочты регулярно поджигают из-за их роли в распространении повесток, что наносит компании серьезные финансовые убытки.

  • Укрпочта сократила количество работников с 76 тысяч до 27 тысяч за 10 лет, значительно повысив зарплаты. Благодаря цифровизации и автоматизации, средняя зарплата производственного персонала выросла.

  • Укрпочта ввела новые правила международной доставки. Ранее возврат посылки, которую не забрал адресат, стоило в среднем 30 – 100 долларов, в зависимости от веса и страны назначения, а отныне будет бесплатным.