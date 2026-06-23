НБУ требует отстранить Смилянского: в чём обвинили руководителя Укрпочты

НБУ обязал Укрпочту отстранить Игоря Смилянского от должности генерального директора. Такое решение было принято со ссылкой на требования к профессиональной пригодности.

Почему Смилянского могут отстранить от должности

Регулятор признал генерального директора компании Игоря Смилянского "не соответствующим требованиям профессиональной пригодности для руководителя поставщика финансовых платежных услуг", сообщили в НБУ.

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Соответствующее решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры. Согласно требованиям НБУ, Укрпочта должна отстранить Смелянского от исполнения обязанностей в течение пяти рабочих дней.

Национальный банк начал процедуру оценки соответствия генерального директора Укрпочты г-на Смилянского требованиям по профессиональной пригодности по результатам наблюдательных действий НБУ относительно деятельности компании в 2023 – 2026 годах. За этот период регулятор несколько раз применял к Укрпочте меры воздействия (письменные оговорки и штрафы) в связи с нарушениями в сфере платежных услуг, финансового мониторинга, а также из-за недостатков в системе управления рисками и внутреннего контроля,

– пишет регулятор.

После анализа документов и проведения собеседования квалификационная комиссия НБУ пришла к выводу, что у Игоря Смилянского нет достаточного уровня знаний законодательства, надлежащего понимания регуляторных требований и необходимого опыта для руководства компанией, предоставляющей финансовые платежные услуги.

Следовательно, после ряда штрафов и претензий к работе финансового направления Укрпочты регулятор фактически потребовал смены руководства компании. Теперь дальнейшая судьба Игоря Смилянского будет зависеть от действий компании и возможного обжалования этого решения.

Как и за что штрафовали Укрпочту

В последние годы Укрпочта неоднократно попадала под санкции Национального банка. Среди наиболее значительных решений регулятора:

в феврале 2024 года компанию оштрафовали на 17,39 миллиона гривен из-за ненадлежащей организации финансового мониторинга;

в марте 2026 года Укрпочта получила штраф в размере 255 тысяч гривен за несвоевременное предоставление информации и документов по требованию НБУ;

в мае 2026 года компания оплатила 1,7 миллиона гривен из-за недостатков в корпоративном управлении, системе внутреннего контроля и управлении рисками;

в июне 2026 года Нацбанк наложил еще один штраф – 2,54 миллиона гривен за нарушение во время проведения платежных операций, эквайринга и работы с информацией, составляющей тайну поставщика платежных услуг.

Одновременно с последним штрафом регулятор вынес компании письменную оговорку.

Кстати, затем разгорелся скандал между руководителем Укрпочты Игорем Смилянский и главой Нацбанка Андреем Пышным. Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что сейчас Укрпочта теряет перспективы развития.

Компания в глубоком кризисе корпоративного управления в течение длительного времени. И этот кризис лишает компанию, к сожалению, все больше перспектив развития. Игорь Смелянский – это следствие этого кризиса в первую очередь,

– сказал Пышный.

По словам главы НБУ, проблема началась еще с работы наблюдательного совета компании, который, по его мнению, не смог сформировать четкую стратегию и надлежащую систему управления. Пышный привел в пример "Новую почту", заявив, что частные компании за это время смогли выстроить эффективную систему корпоративного управления и демонстрируют прибыльность.