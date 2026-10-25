40 % рабочих мест находятся под угрозой из-за ИИ: кто в опасности

Искусственный интеллект помогает мировой экономике сохранять темпы роста, однако стремительное развитие этой технологии создает риски для рынка труда, образования и государственной политики. В некоторых странах ИИ может забрать до 60 % рабочих мест.

ИИ поддерживает экономику, несмотря на энергетические потрясения

Инвестиции в " искусственный интеллект " помогают мировой экономике расти примерно на 3%. Об этом заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет Reuters.

Искусственный интеллект – его можно любить или ненавидеть, но он уже здесь. Именно этот переход на более высокие обороты позволяет мировой экономике расти темпами около 3% – несмотря на то, что нас сдерживает шок, связанный с перебоями в поставках энергоносителей,

– сказала она.

МВФ также ожидает, что инвестиционный бум в сфере ИИ может ускорить экономический рост в отдельных регионах Азии. По оценке Георгиевой, эффект может составить:

0,5–1 процентный пункт – в развитых экономиках Азии;

0,2 – 0,8 процентных пункта – в развивающихся экономиках.

Однако экономические преимущества ИИ сопровождаются рисками для работников, которым придется приспосабливаться к изменениям.

Какие рабочие места оказались под угрозой

По данным исследований МВФ, около 40% рабочих мест в мире могут подвергнуться влиянию искусственного интеллекта. В развитых странах этот показатель достигает 60%.

Это не означает, что все эти должности исчезнут. Часть профессий может измениться, отдельные задачи будут автоматизированы, а некоторые рабочие места могут быть сокращены.

Особое беспокойство вызывают перспективы молодых специалистов. Из-за распространения ИИ работодатели могут снизить спрос на работников без опыта, а выпускникам будет сложнее найти первую работу.

Как страны могут использовать ИИ в своих интересах

Развитые страны – не единственные, кто может извлечь выгоду из новых технологий. По оценкам руководства Всемирного банка, страны с развивающейся экономикой могут делать ставку на так называемый "малый искусственный интеллект" – более доступные инструменты, которые помогают повышать производительность в конкретных сферах.

Среди направлений, где такие решения могут быть полезны:

Сельское хозяйство – для оптимизации производственных процессов и использования ресурсов. Здравоохранение – для поддержки работы медицинских работников. Образование – для совершенствования обучения и доступа к образовательным инструментам.

Такие подходы могут помочь странам извлечь выгоду из ИИ без необходимости самостоятельно разрабатывать масштабные модели. В то же время то, насколько технологии повлияют на неравенство и занятость, будет зависеть от того, как правительства, работодатели и образовательные учреждения подготовятся к изменениям.

Кстати, больше всего из-за ИИ рискуют профессии, в которых задачи можно четко описать и повторять по одному алгоритму. В частности, речь идет о:

ввод и обработку данных;

часть административной работы;

техническую поддержку;

типовые операции по обслуживанию клиентов;

другие повторяющиеся задачи.

При этомназвали 5 профессий, которые ИИ не сможет заменить.