40% робочих місць під загрозою через ШІ: хто у небезпеці

ШІ підтримує економіку, попри енергетичні потрясіння

Інвестиції у штучний інтелект допомагають світовій економіці зростати приблизно на 3%. Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, пише Reuters.

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Штучний інтелект – його можна любити чи ненавидіти, але він уже тут. Саме цей перехід на вищі оберти дозволяє світовій економіці зростати темпами близько 3% — попри те, що нас стримує шок, пов'язаний з перебоями в постачанні енергоносіїв– сказала вона.

МВФ також очікує, що інвестиційний бум у сфері ШІ може прискорити економічне зростання в окремих регіонах Азії. За оцінкою Георгієвої, ефект може становити:

0,5 – 1 відсотковий пункт – у розвинених економіках Азії;

0,2 – 0,8 відсоткового пункту – в економіках, що розвиваються.

Проте економічні переваги ШІ супроводжуються ризиками для працівників, яким доведеться пристосовуватися до змін.

Які робочі місця опинилися під загрозою

За даними досліджень МВФ, близько 40% робочих місць у світі можуть зазнати впливу штучного інтелекту. У розвинених країнах цей показник сягає 60%.

Це не означає, що всі ці посади зникнуть. Частина професій може змінитися, окремі завдання автоматизують, а деякі робочі місця можуть скоротити.

Особливе занепокоєння викликають перспективи молодих фахівців. Через поширення ШІ роботодавці можуть зменшувати попит на працівників без досвіду, а випускникам буде складніше знайти першу роботу.

Як країни можуть використати ШІ собі на користь

Розвинені країни не єдині, хто може отримати вигоду від нових технологій. За оцінками керівництва Світового банку, держави з економіками, що розвиваються, можуть робити ставку на так званий малий штучний інтелект – доступніші інструменти, які допомагають підвищувати продуктивність у конкретних сферах.

Серед напрямів, де такі рішення можуть бути корисними:

Сільське господарство – для оптимізації виробничих процесів і використання ресурсів. Охорона здоров'я – для підтримки роботи медичних працівників. Освіта – для вдосконалення навчання та доступу до освітніх інструментів.

Такі підходи можуть допомогти країнам отримати користь від ШІ без необхідності самостійно розробляти масштабні моделі. Водночас те, наскільки технології вплинуть на нерівність і зайнятість, залежатиме від того, як уряди, роботодавці та освітні установи підготуються до змін.

До слова, найбільше через ШІ ризикують професії, у яких завдання можна чітко описати та повторювати за одним алгоритмом. Зокрема, йдеться про:

введення та обробку даних;

частину адміністративної роботи;

технічну підтримку;

типові операції з обслуговування клієнтів;

інші повторювані завдання.

Разом з цим назвали 5 професій, які ШІ не зможе замінити.