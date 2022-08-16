IKEA официально завершила онлайн-распродажу товаров и закрыла магазины в россии

Шведская IKEA завершила онлайн-распродажу товаров для покупателей и коммерческих клиентов в россии. Корзина, список товаров и личный кабинет на сайте российской локализации компании больше недоступны.

Физические магазины IKEA в стране-агрессорке при этом тоже останутся закрытыми и будут только выдавать товары, заказанные онлайн до 5 июля. Ранее мебельный гигант уже заявлял, что закроет все свои 4 фабрики на территории россии.

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Свежее заявление IKEA о деятельности в россии

IKEA констатировала завершение онлайн-продаж своих товаров в стране-агрессорке и теперь только обработает, выдаст или доставит уже оформленные заказы. Этим компания будет заниматься еще в течение августа – сентября этого года.

Вместе с тем изменить указанный при заказе товара интервал самовывоза россияне уже не смогут. Те заказы, которые российские клиенты не заберут в заданный срок, компания расформирует.

Сделать возврат товаров, приобретенных с 5 июля в россии, можно будет в течение 14 дней, а гарантийный срок на них устанавливается всего на 2 месяца, если сам производитель товара не предусматривает более длительной гарантии.

К слову, компания больше не будет продавать свои товары и для российских бизнес-клиентов. Коммерческие покупатели теперь могут только оставить запрос на возврат приобретенного ранее в личном кабинете IKEA для бизнеса до 29 августа включительно, а после – только по электронной почте.

Добавим, что вход в личный кабинет на российском сайте IKEA сейчас выглядит так:

россияне больше не могут делать онлайн-заказы в IKEA / Скриншот с российского сайта компании

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