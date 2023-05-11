Илон Маск покидает пост главы Twitter: кто его заменит
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Социальную сеть Twitter ждут очередные изменения. Об этом сообщил непосредственно генеральный директор компании и миллиардер Илон Маск.
Илон Маск больше не будет возглавлять Twitter
Согласно новому сообщению в социальной сети, Маск уже избрал человека на должность генерального директора американской компании. Миллиардер покинет пост руководителя компании ориентировочно через 6 недель.
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Однако делами социальной сети бизнесмен продолжит заниматься. Он занимает должности исполнительного председателя и технического директора. Также судя по словам Маска, его в должности заменит женщина.
Илон Маск также возглавляет производителя электрокаров Tesla и космическую компанию SpaceX. Напомним, что в конце апреля, в частности, из-за неудачного запуска новой ракеты капитал Маска серьезно уменьшился. Его состояние обвалилось на 12,6 миллиарда долларов.
По состоянию на 12 мая 2023 года издание Bloomberg оценивает капитал Илона Маска в 168 миллиардов долларов. Он занимает второе место в рейтинге самых богатых людей мира. Его опередил французский бизнесмен Бернар Арно.