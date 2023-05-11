Илон Маск покидает пост главы Twitter: кто его заменит

Социальную сеть Twitter ждут очередные изменения. Об этом сообщил непосредственно генеральный директор компании и миллиардер Илон Маск.

Илон Маск больше не будет возглавлять Twitter

Согласно новому сообщению в социальной сети, Маск уже избрал человека на должность генерального директора американской компании. Миллиардер покинет пост руководителя компании ориентировочно через 6 недель.

Интересно Объемы экспорта из Китая в Россию выросли до рекордного уровня, – Bloomberg

Однако делами социальной сети бизнесмен продолжит заниматься. Он занимает должности исполнительного председателя и технического директора. Также судя по словам Маска, его в должности заменит женщина.

Илон Маск также возглавляет производителя электрокаров Tesla и космическую компанию SpaceX. Напомним, что в конце апреля, в частности, из-за неудачного запуска новой ракеты капитал Маска серьезно уменьшился. Его состояние обвалилось на 12,6 миллиарда долларов.