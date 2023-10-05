Топ-менеджеры Twitter отсудили у компании Маска более миллиона долларов: за что был иск

Миллиардер Илон Маск потерпел очередное поражение в суде. В этот раз суд в его компании Х выиграли бывшие работники.

Иск бывших работников

Группа бывших топ-менеджеров Х (когда-то известная как Twitter) одержала победу над корпорацией в Канцелярском суде Делавера. Команду истцов возглавили бывший СЕО компании Параг Агравал и ведущий юрист Видая Гадде.

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Суд постановил, что корпорация Х должна уплатить истцам 1,1 миллиона долларов, задолжавших за судебные издержки, когда работники еще работали в компании.

В целом события развивались следующим образом:

Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов и уволил топ-руководителей компании;

именно тогда Twitter находился под расследованием Конгресса о влиянии социальных медиа на выборы в США;

компания решила заплатить 600 тысяч долларов долгов бывшим работникам, но удержать 1,1 миллиона долларов на юристов и другие судебные издержки, касающиеся расследования Конгресса;

юристы и топ-менеджеры пошли в суд и выиграли у Х необходимую компенсацию.

Позиция Х

По мнению юриста Х Майкла Бланшара, юристы Гадде существенно завысили ценник за свои услуги. В частности, речь идет не о судебном процессе в несколько лет, а "один день показаний". Боссы корпорации также надеялись, что суд позволит не платить указанные средства.

Впрочем, истцам удалось победить, поэтому Х следует расширить ведомость расходов еще на один пункт.

Сумма, о которой идет речь, возможно, и высока, но назвать ее неразумной невозможно,

– сказала судья МакКормик.

Напомним, ранее украинская компания "Старлинк" выиграла суд у компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску.