Илон Маск планирует новую волну увольнений в Twitter, – Bloomberg

Уже в этот понедельник, 21 ноября, в Twitter может начаться новая волна увольнений. Сокращения могут затронуть работников, занимающихся продажами и партнерскими отношениями.

Новая волна увольнений в Twitter Новый глава Twitter Илон Маск ранее выдвинул персоналу ультиматум об увеличении рабочих часов, отправив письмо на e-mail. Если работники не желают перерабатывать, то Маск предлагает уволиться с выходной помощью. Читайте также Как общаться с коллегами и клиентами во время войны: 6 важных советов

В результате этого из Twitter ушло больше технических сотрудников, чем ожидалось, по сравнению с ситуацией с увольнением сотрудников, занимающихся продажей.

Также Илон Маск попросил руководителей отделов продаж и партнерских отношений провести сокращение. Оба отказались заниматься этим, за что было уволено, утверждают собеседники Bloomberg.

Увольнение работников из Twitter: коротко

И лон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов в конце октября этого года.

Сразу после этого ходили слухи, будто новый собственник уволит 75% работников, что миллиардер лично возразил, позже уволив половину.

Со своих должностей сразу после приобретения Маском социальной сети ушло три топ-менеджера: главный исполнительный директор, финансовый директор и руководитель юридического, политического и трастового отделов. Они получили более 100 миллионов долларов выходного пособия и других выплат.

Также миллиардер уволил инженеров Twitter, публично критикующих его в социальной сети. Больше об этом, читайте здесь.