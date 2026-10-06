Илон Маск снова стал триллионером: его состояние резко выросло всего за несколько дней

Илон Маск вновь преодолел отметку в 1 триллион долларов состояния после роста акций SpaceX и Tesla. Технологический миллиардер вновь стал триллионером всего через несколько месяцев после того, как впервые достиг этой отметки.

Как Маск вновь стал самым богатым человеком

В понедельник состояние Илона Маска составляло около 1 триллиона долларов. За один торговый день его капитал вырос на 30,6 миллиарда долларов, пишет Forbes.

Рост стоимости акций SpaceX и Tesla позволил Маску не только вернуть статус триллионера, но и укрепить позицию самого богатого человека в мире. Для сравнения:

состояние Илона Маска – около 1 триллиона долларов;

Джефф Безос, занимающий второе место, имеет около 371,5 миллиарда долларов.

Почему выросли акции SpaceX и Tesla

К отметке в 1 триллион состояние Маска приближалось в течение последних дней. Одним из факторов стал рост акций Tesla после публикации превзошедших ожидания показателей поставок за третий квартал.

Только в пятницу капитал Маска увеличился примерно на 61 миллиард долларов на фоне роста акций SpaceX и Tesla. На динамику SpaceX также повлияли несколько событий:

Аналитики Morgan Stanley заявили, что акции компании могут быть недооценены; Starship на прошлой неделе впервые успешно вышел на орбиту; Маск сообщил о возможном переименовании SpaceXAI в SpaceXSI. Его бывшая девушка Шивон Зилис сообщила в социальных сетях о том, что её "отпустили" из их отношений.

Последняя идея связана с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что искусственный интеллект следует называть "суперинтеллектом".

Маск уже терял статус триллионера

Впервые Илон Маск стал триллионером в июне после начала торгов акциями SpaceX на Nasdaq. Однако этот статус продержался недолго.

Через несколько дней акции SpaceX и Tesla подешевели, поэтому Илон Маск лишился статуса, а его состояние снова опустилось ниже отметки в 1 триллион долларов.

Теперь, благодаря новому росту акций бизнесмена, он вновь вернул себе этот статус.