Имущество крупнейшей авиакомпании Украины – МАУ распродают на аукционах

Имущество авиакомпании "Международные авиалинии Украины" начали распродаваться на аукционах государственного предприятия "СЕТАМ". До полномасштабного вторжения МАУ являлась крупнейшей авиакомпанией в стране.

Уже продано два десятка торговых марок, в частности, с названием и логотипом МАУ и дочерней компании "МАУтехник", которая ремонтировала самолеты.

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С молотка уже ушли доля 99% в МАУтехник, доля 62,43% в хендлинговой компании "Интеравиа", которая регистрировала пассажиров и подавала трапы в самолеты в аэропортах Украины, а также помещение авиакасс в центре Киева.

Сейчас на СЕТАМ продаются запчасти для самолетов и инструменты для технического обслуживания авиалайнеров. На аукционе можно купить кресла для самолетов, установку для мойки воздушных судов, авиазапчасти и воды для транспортировки воздушных судов.

Все выставлены на аукцион торговые марки МАУ выкупило ООО "Океалос Компани", созданный 29 июля 2022 года. Эта компания купила и самый дорогой лот – долю 62,43% у хендлинговой компании "Интеравиа" за 38,9 миллиона гривен.

Авиакассы в центре Киева ушли с молотка за 6,7 миллиона гривен, их выкупил Константин Герасименко, а 99% долю у МАУтехник за 195 гривен выкупил Олег Ткачук.

Что этому предшествовало

По данным Forbes, МАУ задолжал 800 миллионов гривен за обслуживание самолетов перед аэропортом Борисполь и 1,5 миллиарда гривен за аэронавигационные услуги перед "Украэрорухом".

С момента закрытия воздушного пространства над Украиной компания пыталась выживать, оперируя четырьмя находившимися за пределами Украины бортами.

В целом компания продолжала осуществлять перевозку до осени 2022 года.

. Авиакомпания МАУ была создана в 1992 году как совместное предприятие Украины и западных инвесторов для полетов из Киева в страны Европы на иностранных самолетах. В 2011 году государство продало свою долю МАУ 61,58% частным лицам, среди которых был бывший совладелец обанкротившейся авиакомпании "АэроСвит"Среди акционеров МАУ были бывший министр инфраструктуры Борис Колесников и брат эксминистра Дмитрия Табачника – Михаил. В 2015 году Игорь Коломойский, владевший "АэроСвитом" вместе с Майбергом, признал, что купил долю МАУ у Колесникова. В 2022 году МАУ прекратило полеты на фоне конфликта Майберга и Коломойского.