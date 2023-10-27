Имущество крупнейшей авиакомпании Украины – МАУ распродают на аукционах
Имущество авиакомпании "Международные авиалинии Украины" начали распродаваться на аукционах государственного предприятия "СЕТАМ". До полномасштабного вторжения МАУ являлась крупнейшей авиакомпанией в стране.
Уже продано два десятка торговых марок, в частности, с названием и логотипом МАУ и дочерней компании "МАУтехник", которая ремонтировала самолеты.
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С молотка уже ушли доля 99% в МАУтехник, доля 62,43% в хендлинговой компании "Интеравиа", которая регистрировала пассажиров и подавала трапы в самолеты в аэропортах Украины, а также помещение авиакасс в центре Киева.
Сейчас на СЕТАМ продаются запчасти для самолетов и инструменты для технического обслуживания авиалайнеров. На аукционе можно купить кресла для самолетов, установку для мойки воздушных судов, авиазапчасти и воды для транспортировки воздушных судов.
Все выставлены на аукцион торговые марки МАУ выкупило ООО "Океалос Компани", созданный 29 июля 2022 года. Эта компания купила и самый дорогой лот – долю 62,43% у хендлинговой компании "Интеравиа" за 38,9 миллиона гривен.
Авиакассы в центре Киева ушли с молотка за 6,7 миллиона гривен, их выкупил Константин Герасименко, а 99% долю у МАУтехник за 195 гривен выкупил Олег Ткачук.
Что этому предшествовало
- По данным Forbes, МАУ задолжал 800 миллионов гривен за обслуживание самолетов перед аэропортом Борисполь и 1,5 миллиарда гривен за аэронавигационные услуги перед "Украэрорухом".
- С момента закрытия воздушного пространства над Украиной компания пыталась выживать, оперируя четырьмя находившимися за пределами Украины бортами.
- В целом компания продолжала осуществлять перевозку до осени 2022 года.