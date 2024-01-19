61 миллион долларов на ВСУ: ГБР передало военным имущество белорусской компании

Государственное бюро расследований обнаружило и передало имущество белорусской компании на нужды ВСУ. Его общая стоимость составляет 61 миллион долларов.

О каких средствах говорится

В ГБР сообщили, что в ходе досудебного расследования на территории морского порта работники обнаружили 26 тысяч тонн металлической продукции. В зоне таможенного контроля Одесской таможни, в частности, обнаружили вещи, владельцем которых является компания из Беларуси. Среди них:

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арматура;

трубы;

стальные заготовки.

Имущество страны-агрессора могло уже почти два года служить нашей армии, если бы таможня не "потеряла" его противоречие требованиям Закона "Об изъятии имущества в период военного положения",

– сообщили в ГБР.

Общая ориентировочная стоимость товара составляет 61 миллион долларов.

В настоящее время 412 вагонов с металлической продукцией Беларуси передали на нужды военных ВСУ.