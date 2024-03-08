Бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп Inditex возвращаются в Украину

В МИД Украины официально подтвердили, что дистрибьюторская группа Inditex возвращается в Украину. Когда заработают Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, рассказываем далее.

Zara, Massimo Dutti, Stradivarius и другие возвращается в Украину

В МИД отметили, что ведомство ведет системную работу со всеми ведущими международными брендами, которые оставили украинский рынок из-за начала полномасштабной войны России, для восстановления их работы в Украине.

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Возвращение Inditex является следующим шагом после возобновления работы McDonald's, H&M и других,

– говорится в сообщении.

Также там добавили, что возвращение крупных международных компаний на украинский рынок не только создает новые рабочие места и поддерживает экономику Украины во время войны, но и укрепляет доверие международного бизнеса и инвесторов в Украину и ее победу.

Что известно о Inditex Inditex – один из крупнейших в мире холдингов по объемам продаж и важнейшим мировым ритейлером. В него входят такие бренды как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и другие. Также Inditex один из последних ритейлеров, который возвращается в Украину.

Когда откроются магазины группы Inditex

Ранее владелец Inditex сообщал в разговоре с Financial Times, что магазины дистрибьюторской группы планируют открыть в начале апреля. Сначала откроют 20 магазинов, в частности в торговых центрах Киева. В целом же планируют открытие 50 из более 80 магазинов.