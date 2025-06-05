Крупнейшие иностранные авиакомпании хотят отменить рейсы в Москву из-за атак дронов

Крупнейшая авиакомпания Турции Turkish Airlines ведет переговоры с российской стороной о возможном переносе части своих рейсов из московских аэропортов ("Шереметьево", "Домодедово", "Внуково") из-за атак дронов. В частности, предлагают осуществлять рейсы в петербургский аэропорт "Пулково".

Авиакомпании отменяют рейсы в Москву

Об этом сообщают росСМИ, передает 24 Канал. Отмечают, что аналогичный запрос на перемещение рейсов поступил и от еще одной крупной иностранной авиакомпании, название которой не разглашают.

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Правда, ранее стало известно, что Emirates (ОАЭ) также рассматривает возможность пересмотра расписания полетов в Россию.

Компании насторожены ситуацией с безопасностью

Причиной пересмотра полетных программ являются частые закрытия воздушного пространства над Москвой из-за атак украинских дронов. В частности, только 6 – 8 мая из-за атак десятки рейсов были отменены или задержаны, а планы по меньшей мере 60 тысяч пассажиров - сорваны.

На фоне этого аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге все чаще используется как резервный, в частности, на международных направлениях. Кроме того, последнее время из Санкт-Петербурга увеличилось количество пассажиров, вылетающих за границу.