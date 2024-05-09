Французский машиностроительный гигант продал последний актив в России

Стало известно, что из-за санкций США французский концерн Alstom продал свою долю крупнейшего производителя вагонов и локомотивов АО "Трансмашхолдинг" в России.

За сколько продана доля

Доля акций Alstom в крупнейшей российской компании в области транспортного машиностроения составляла 20%. Они были проданы за за 75 миллионов евро.

Читайте также Замена санкций: как на экономику России влияют удары по НПЗ

Сделка была закрыта в начале января 2024 года. Интересно, что ее балансовая стоимость была нулевой из-за предыдущего обесценивания активов.

США в сентябре 2023 года включили российский "Трансмашхолдинг" в санкционный SDN List. После этого французский концерн решил окончательно выйти из состава акционеров.

Группа дополнительно оценила потенциальный риск, возникающий вследствие новых санкций OFAC, и приняла решение продать свою долю в ТМХ,

– пояснили в Alstom.

Что означает SDN List Расшифровывается как Specially Designated Nationals and Blocked Persons List. Это список правительства США по санкциям и/или эмбарго, направленный против определенных американцами террористов, должностных лиц и бенефициаров определенных авторитарных режимов, а также международных преступников.

Продолжал ли концерн деятельность в России после 2022 года

Еще в марте 2022 года в Alstom, который считается один из мировых лидеров в сфере производства энергетического оборудования и железнодорожного транспорта, сообщили о том, что поставки продукции и инвестиций в Россию прекращаются из-за полномасштабного вторжения в Украину.