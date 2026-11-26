Несмотря на рост выручки больших украинских компаний, доля предприятий, завершающих отчетный период с прибылью, сокращается. Это может повлиять на решения международных инвесторов, для которых важны не только финансовые показатели бизнеса, но и риски, прогнозируемость доходов и возможность вернуть вложенный капитал.

Почему рост выручки не гарантирует инвестиционной привлекательности

За девять месяцев 2026 года совокупная выручка более 9,5 тысяч крупных украинских компаний увеличилась на 16% и достигла 11,25 триллиона гривен. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала директор Smart Corporate Service LTD Елена Нусинова.

В то же время доля прибыльных предприятий за этот период сократилась с 85% до 81%. По словам эксперта, такая динамика свидетельствует о сохранении экономической активности, однако бизнес все чаще сталкивается со снижением рентабельности. К тому же номинальный рост выручки не всегда означает увеличение реального производства.

Елена Нусинова Директор Smart Corporate Service LTD, доктор экономических наук, MBA, DBA по корпоративному управлению. Для глобального инвестора вопрос заключается не столько в том, является ли украинская компания прибыльной сегодня, сколько в том, какую доходность она способна обеспечить с учетом всех рисков. Капитал сравнивает альтернативы. Если инвестиция в украинский актив сопряжена со значительно более высокими рисками, ожидаемая доходность также должна быть выше.

Поэтому финансовые результаты украинских предприятий важно оценивать не только по абсолютным показателям, но и с учетом стоимости капитала, ситуации на международных финансовых рынках и перспектив восстановления экономики.

Какие украинские компании могут заинтересовать международный капитал

В ближайшие три-пять лет интерес иностранных инвесторов, по прогнозу эксперта, будет избирательным. Наибольшие шансы привлечь капитал будут у предприятий, имеющих возможность работать на международных рынках. Среди перспективных направлений Нусинова выделяет:

энергетику;

агропереработку;

оборонные технологии;

инфраструктурные проекты.

Однако даже в этих отраслях наличие спроса не означает автоматического привлечения инвестиций. Потенциальные вложения будут зависеть от того, насколько бизнес способен прогнозировать денежные потоки, обосновывать капитальные затраты и обеспечивать защиту инвестиций.

В ближайшие три-пять лет я ожидаю выборочного интереса к украинскому бизнесу. Наибольшие перспективы будут у компаний с валютной выручкой, экспортным потенциалом, технологическими преимуществами и возможностью интеграции в европейские производственные цепочки,

– говорит эксперт.

Почему корпоративное управление имеет значение

Помимо финансовых показателей, иностранные инвесторы обращают внимание на то, как именно организована работа компании. При высоком страновом риске прозрачность бизнеса и качество управления могут стать дополнительными аргументами в пользу инвестиций. В частности, международный капитал оценивает:

Прозрачность структуры собственности; Качество финансовой отчетности; Защиту прав акционеров; Эффективность системы управления рисками.

Эксперт также подчеркивает различия между международной финансовой помощью и частными инвестициями. Донорские средства могут направляться на восстановление критически важной инфраструктуры, тогда как частные инвесторы в первую очередь ожидают экономически обоснованной доходности и понятных условий выхода из инвестиции.

Убыточность сама по себе не закрывает компании доступ к инвестициям. Но в условиях глобальной конкуренции за капитал потенциала будущего восстановления недостаточно,

– говорит Нусинова.

Именно поэтому перспективы украинского бизнеса будут зависеть не только от окончания войны, но и от способности страны снизить риски для инвесторов, повысить предсказуемость экономической среды и создать условия для долгосрочного вложения капитала.