Инвестиции в Украине будут страховать от военных рисков: это позволит создать новые рабочие места

30 мая 2023, 16:10
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Инвестиции украинских и иностранных компаний в Украине будут страховать от военных рисков. Это, в частности, позволит создать условия, в которых будут возможны масштабные вложения в восстановление страны.

Что будет подпадать под страхование

Соответствующий законопроект №9015 приняли за основу в парламенте, передает 24 Канал. Такое страхование будет осуществлять Экспортно-кредитное агентство.

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Согласно документу, такое страхование будет осуществляться исключительно при направлении инвестиций на четко определенные потребности Украины. Так, речь идет о создании объектов и инфраструктуры, необходимых для:

  • развития перерабатывающей промышленности;
  • экспорта украинских товаров работ и услуг.

Будут создаваться новые рабочие места

Со своей стороны, народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что законопроект предусматривает создание новых рабочих мест. А кроме того:

  • поддержку экономической деятельности в Украине;
  • усиление промышленного сектора;
  • усиление оборонно-промышленного сектора;
  • наполнение бюджетов всех уровней денежными средствами от уплаты налогов, "что приведет к усилению сил обороны Украины".
 

Даниил Гетманцев

Глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике

Важный законопроект по страхованию инвестиций от военных рисков был разработан с целью создания условий для масштабирования инвестиций в Украине во времена военных действий и послевоенного восстановления.
Автор: Роман Костюченко