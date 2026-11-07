От банков до энергетики: за какие украинские активы могут побороться иностранные инвесторы

Польские компании не ждут окончания войны, чтобы расширять свое присутствие на украинском рынке. Географическая близость, налаженные деловые связи и возможность приобрести активы по более низкой цене дают им преимущество перед инвесторами из других стран. Американский бизнес также рассматривает возможности в Украине, но гораздо более внимательно оценивает риски.

Почему польские инвесторы не ждут окончания войны

Почему польские компании готовы действовать уже сейчас, какие украинские активы могут заинтересовать американский бизнес и что должна изменить Украина, чтобы привлечь больше инвестиций, – рассказал 24 Каналу американский юрист и политический стратег Юрий Ванетик.

У польских компаний есть несколько преимуществ перед инвесторами из более отдаленных стран. Украина является их соседом, между странами давно существуют торговые и деловые связи, а польский бизнес уже работает с украинскими клиентами и поставщиками. Поэтому выход на украинский рынок для него может быть проще и дешевле.

Есть и другой мотив – возможность приобрести актив по более низкой цене, чем после улучшения ситуации с безопасностью. Компании, которые выходят на рынок раньше, могут также наладить контакты с клиентами, найти местных руководителей, получить необходимые разрешения и построить сети сбыта.

Однако более низкая цена не всегда означает выгодную инвестицию. Если предприятие не сможет работать из-за обстрелов, перебоев с поставками или потери рынков, приобретение может обернуться убытками.

Как объясняет Юрий Ванетик, польские инвесторы имеют возможность лучше оценивать украинский рынок благодаря географической близости и уже существующим деловым связям. Им проще разобраться, какой бизнес временно переживает сложный период, а какой утратил перспективы надолго.

Почему американский бизнес действует осторожнее

Американские инвесторы оценивают украинские проекты по другим правилам. Большие инвестиционные фонды должны согласовывать решения с инвестиционными комитетами, кредиторами, страховыми компаниями и партнерами, вкладывающими в них средства. Для каждой из этих сторон война означает дополнительные риски.

Среди главных проблем – возможное физическое уничтожение активов, неопределенность относительно продолжительности войны, валютные ограничения и сложности с последующей продажей бизнеса. Из-за этого инвесторы требуют более высокой потенциальной доходности, чтобы компенсировать возможные потери.

В то же время говорить об отсутствии американского капитала в Украине не стоит. Инвестиционные возможности создают, в частности, Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления и Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC).

Но создание фонда еще не означает, что частные американские компании начнут массово скупать украинские предприятия. Для таких решений нужны проекты с прозрачной финансовой отчетностью, понятными контрактами, надежными партнерами и механизмами страхования рисков.

Какие украинские активы могут заинтересовать иностранцев

Особый интерес для инвесторов могут представлять украинские банки. Они обладают клиентскими базами, сетями отделений, лицензиями и инфраструктурой, необходимой для функционирования экономики. В ходе восстановления страны спрос на финансирование бизнеса, платежи и кредитование может расти.

Польский PKO Bank Polski уже владеет украинским "Кредобанком". Также эксперт упоминает о заинтересованности польского банка в расширении присутствия на украинском рынке. Однако это не означает, что конкретная сделка уже согласована или завершена.

Покупка банка дает инвестору готовую инфраструктуру и доступ к клиентам, но в то же время сопряжена со значительными рисками. Перед сделкой необходимо проверить качество кредитного портфеля, достаточность капитала, структуру собственности, связанные компании и возможные обязательства, возникшие в связи с войной. Кроме того, такие операции требуют согласования с соответствующими украинскими регуляторами.

По словам Ванетика, интерес иностранных покупателей могут вызвать не только банки. Среди перспективных направлений:

энергетика;

логистика;

телекоммуникации;

цифровая инфраструктура;

производство строительных материалов;

агропереработка;

критически важные полезные ископаемые.

Особую роль может сыграть энергетика. Украине необходимы:

распределенная генерация;

системы накопления энергии;

модернизация сетей и оборудования для защиты критически важной инфраструктуры.

Такие проекты востребованы уже сейчас, а не только после завершения боевых действий.

Пойдут ли американцы по стопам польских инвесторов

Успешные сделки польских компаний могут стать сигналом для американского бизнеса. Они покажут, что в Украине можно приобрести актив, провести юридическую проверку, договориться с партнерами и организовать работу даже во время войны.

Кроме того, польские компании могут стать местными партнерами для американских инвесторов, которые пока недостаточно хорошо знают украинский рынок.

Но сам факт присутствия иностранного покупателя еще не гарантирует, что за ним последуют другие. Важно, насколько прозрачно состоялась сделка, были ли соблюдены права всех владельцев и способен ли приобретенный бизнес стабильно приносить доход.

Неудачно проведенная приватизация или сделка, сопровождавшаяся политическим давлением, наоборот, может отпугнуть потенциальных инвесторов.

Что может помешать иностранцам вкладывать деньги в Украину

Военные риски – лишь часть проблем, которые учитывают инвесторы. Не меньшее значение имеют защита права собственности, прозрачность структуры бизнеса, работа судов, исполнение судебных решений и предсказуемость налоговых и регуляторных правил.

Даже международный арбитраж не может полностью компенсировать слабую защиту инвестиций внутри страны. Поэтому перед покупкой предприятия иностранные компании проверяют не только финансовые показатели, но и конечных владельцев, возможные коррупционные риски, санкционные ограничения и судебные споры.

Снизить часть угроз могут механизмы страхования политических и военных рисков. В июне 2026 года DFC и Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций Всемирного банка (MIGA) договорились разработать соответствующий механизм для двустороннего фонда восстановления. Такие инструменты могут сделать отдельные проекты более привлекательными для инвесторов, хотя и не гарантируют защиты от всех коммерческих убытков.

Могут ли иностранцы скупить самые ценные активы до окончания войны

Часть перспективных активов действительно может найти покупателей еще до окончания боевых действий. Речь идет, в частности, о банках с устойчивым финансовым положением, логистических центрах, энергетической инфраструктуре и предприятиях с налаженными каналами сбыта. Такие объекты сложно быстро создать с нуля, поэтому они могут заинтересовать инвесторов, готовых брать на себя риски уже сейчас.

Однако говорить, что после завершения войны в Украине не останется привлекательных активов, было бы преувеличением. Восстановление будет длиться годами и открывать возможности для создания новых предприятий, совместных проектов и концессий.

Самая большая опасность для Украины, по мнению Ванетика, – не ранний приход иностранного капитала, а непрозрачная продажа государственных активов. Чтобы этого избежать, нужны открытые конкурсы, независимая оценка имущества и раскрытие информации о конечных владельцах компаний-покупателей.

Как Украина может привлечь больше американских инвестиций

Чтобы заинтересовать американский бизнес, Украине нужно не только представить возможности для заработка, но и обеспечить понятные правила работы. Инвесторы должны видеть перечень объектов для приватизации и концессий, прозрачные условия конкурсов, надежную защиту собственности и предсказуемую налоговую политику.

Важно также упростить получение разрешений и таможенные процедуры, улучшить работу хозяйственных судов и обеспечить понятные правила перевода дивидендов за границу с учетом действующих валютных ограничений военного времени.

Украина также может более активно привлекать международные финансовые институты к страхованию рисков и совместному финансированию проектов.

Юрий Ванетик Американский юрист и политический стратег Американский капитал может терпеть риск, когда этот риск измерим и оценен. Он не может спокойно оценивать произвольные действия правительства.

Польские инвестиции могут стать одним из сигналов для американского бизнеса о том, что украинский рынок заслуживает внимания еще до окончания войны. Но более масштабный приток капитала будет зависеть не только от перспектив восстановления, но и от того, насколько надежные условия для работы и защиты инвестиций сможет обеспечить Украина.

К слову, на украинский рынок официально вышла сеть польских дискаунтеров Pepco. Первый магазин заработал 28 октября в Киеве. Сеть специализируется на доступных товарах для всей семьи.