ИИ вместо работников: как технология может помочь малому бизнесу

Искусственный интеллект все больше распространяется на все сферы жизни. В частности ИИ может стать помощником для бизнеса и не обязательно только в крупных компаниях.

Роль искусственного интернета в бизнесе

О том, как искусственный интеллект может помочь в бизнесе, говорится на ресурсе Roapp.

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ИИ имеет ряд преимуществ для бизнеса. В частности он может стать помощником, которому не нужно платить зарплату или согласовывать отпуска с больничными. Но перед тем, как покупать какой-то инструмент стоит проанализировать основные моменты.

То есть предпринимателям сначала нужно определить, с чем именно сможет помочь ИИ. Для малого бизнеса чаще всего это:

формирование счетов, ответы на типичные вопросы клиентов, планирование сообщений – ежедневная рутина;

сведение таблиц, подсчет расходов, прогнозирование – аналитика;

письма, соцсети, техподдержка – коммуникация.

Основная проблема этих процессов в том, что они повторяются ежедневно, поэтому можно привлечь ИИ.

Что может делать ИИ вместо человека

Однако не все процессы поддаются автоматизации одинаково. Поэтому нужно выбрать задачи, которые ИИ сможет выполнять в первую очередь. Привлечение ИИ к работе бизнеса чаще всего начинается с:

шаблонных ответов в мессенджерах;

повторяющихся документов (счета, договоры);

контент-планов для соцсетей;

базовой финансовой аналитики.

Обратите внимание! Важно не перестраивать всю систему сразу. Можно попробовать с одного процесса, а дальше постепенно ввести следующие.

Одним из преимуществ использования ИИ является экономия времени. Если человек будет выполнять задачи от 20 до 40 минут, то искусственный интеллект может сделать это в разы быстрее.

В таких процессах автоматизация окупается фактически сразу:

генерация документов;

клиентские запросы;

CRM-автоматизация (статус сделки, фиксация заказов);

календари и бронирования.

Важно! По данным PwC, малый бизнес может автоматизировать до 60% рутинной работы.

В частности искусственный интеллект может помочь с продвижением малого бизнеса. Например, создавать контент или тексты и описания к нему.

Также это может быть помощь с Email-кампаниями, где нужно написать план и создать соответствующие сообщения. Создать рекламное объявление или проанализировать поведение покупателя тоже может ИИ.

Полезной новая технология также будет для чат-ботов, постанализов или сохранения истории клиента.