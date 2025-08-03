Компания Apple на протяжении многих лет сохраняет лидерство в своей отрасли. Трудно поверить, что история этого гиганта началась с намерения производить только персональные компьютеры.

Какова стоимость Apple сейчас?

По состоянию на сейчас, Apple является лидером рейтинга BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2025, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kantar.

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Apple остается лидером этого рейтинга уже в четвертый раз. Это и не удивительно, ведь компания подорожала до 1,3 триллиона долларов.

Обратите внимание! Нынешняя стоимость Apple на 28% больше чем была в прошлом году.

Как развивалась компания Apple?

Компания Apple представлена на рынке уже почти 50 лет. Официально ее зарегистрировали 1 апреля 1976 года.

Первым продуктом компании стал компьютер – Apple I. Хотя эта машина не была чем-то прорывным, однако ее выпуск позволил основателям собрать средства для дальнейшего развития. В частности, реализации проекта Apple II. Эта модель компьютера уже имела ряд преимуществ над конкурентами:

более низкая стоимость;

цветной графический режим;

бесшумный блок питания;

цельный корпус.

Интересно! Первым логотипом Apple стал рисунок Ньютона возле яблони. Только перед выпуском второго компьютера появилось всем знакомое "надкусанное" яблоко.

Важные даты для компании Apple:

в 1993 году компания выпустила первый карманный компьютер;

в 1998 году мир увидел первый iMac;

в 2001 году компания выпустила iPod.

Заметьте! Первый айфон увидел мир в 2007 году.