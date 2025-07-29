В первой половине 2025 года в Украине прекратили деятельность более 25 тысяч ІТ-ФЛП - это на 7000 больше, чем было зарегистрировано за тот же период.

Какова динамика открытий и закрытий?

Такую статистику приводит аналитическая платформа YouControl.Market, информирует 24 Канал. Всего с января по июнь было открыто 18,4 тысяч новых ІТ-предпринимателей, а закрылось – 25,4 тысяч.

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Для сравнения, в первом полугодии 2024 года ситуация была обратной, тогда прирост ФЛП составил более 4 тысяч.

Причины закрытия ФЛП?

Одной из причин резкого скачка ликвидаций стала кибератака на Единый государственный реестр. Из-за технических сбоев в январе предприниматели не могли обновить данные или закрыть бизнес, поэтому после восстановления системы 9 января произошла массовая волна прекращений.

Во втором квартале темпы закрытия замедлились. Количество ликвидированных ФОПов выросло лишь на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это может свидетельствовать о стабилизации ситуации в ІТ-секторе.

География открытия и закрытия ІТ-ФЛП?

Больше всего активных ІТ-ФОПов, по-прежнему, сосредоточено в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях. В то же время растет интерес к предпринимательству в регионах – в частности, в Закарпатской, Полтавской и Ровенской областях.

Интересно. Женщины составляют более половины новых ФЛП (51,6%), однако их доля среди тех, кто прекратил деятельность, тоже выросла - до 39%.