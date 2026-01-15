Падение на миллионы: что происходит с ІТ-экспортом Украины и является ли это сигналом тревоги для экономики

ИТ-экспорт уже несколько лет подряд остается одной из ключевых опор украинской экономики. Во время полномасштабной войны именно цифровые услуги обеспечивают стабильный приток валюты, компенсируя потери в других секторах и поддерживая платежный баланс страны.

Фактически почти каждый второй доллар от экспорта услуг поступает именно из ИТ. За 11 месяцев 2025 года отрасль принесла Украине почти 6 миллиардов долларов, демонстрируя рост в годовом измерении, хотя и не вернувшись к рекордным показателям довоенных лет. На фоне общего сокращения экспорта товаров и услуг это делает ИТ-сектор особенно заметным.

В то же время месячная статистика выглядит неровной – после сильных показателей осенью экспорт ИТ-услуг в ноябре несколько просел. Такие колебания легко воспринять как тревожный сигнал, но действительно ли они свидетельствуют об ухудшении ситуации в отрасли или скорее являются частью привычной сезонной динамики?

Чтобы разобраться, что на самом деле стоит за цифрами, являются ли нынешние колебания критическими и чего ожидать ИТ-экспорта в ближайшей перспективе, 24 Канал собрал комментарии экспертов отрасли – из Львовского IT Кластера и общественного совета при Минцифры – и проанализировали ключевые тенденции, которые формируют один из важнейших экспортных секторов Украины.

Что происходит с экспортом ИT?

Едва ли не каждый второй доллар от экспорта идет от ИT, сообщает DOU со ссылкой на данные "Опендатабот".

Важно! За 11 месяцев 2025 года ІТ-экспорт принес Украине 5,97 миллиарда долларов. Это около 543 миллиона долларов ежемесячно. За год показатель экспорта IT-услуг вырос на 2,4%. Но это все еще меньше от поступлений 2021 года на 3% и почти на 10% – от объемов 2022-го. Тогда экспорт IT-услуг ежемесячно составлял около 612 ммиллионов долларов.

По данным "Опендатабот", ИТ – до сих пор самая большая составляющая экспорта услуг Украины. Ее доля – 42% всех услуг, что экспортирует наше государство. А вместе с товарами и услугами доля ИТ – это около 12% всего экспорта Украины. За год экспорт услуг упал на 9%, до 14,33 миллиарда долларов. А совокупный экспорт товаров и услуг – на 5%, до 49,21 миллиарда долларов.

Интересно, что в ноябре прошлого года объем экспорта IT-услуг из Украины составил 543 миллиона (как ежемесячный показатель). Это на 9 миллионов долларов (или на 4,24%) меньше, чем было в предыдущем месяце, в октябре, – 566 миллионов долларов. Но в ноябре 2024 года показатель был еще ниже – 520 миллионов долларов.

Всего за 11 месяцев 2025 года совокупная выручка от экспорта ИТ-услуг достигла около 6 миллиардов долларов, превзойдя на 2,4% показатель 2024 года (на 141 миллион долларов), сообщают во Львовском IT Кластере.

За этими колебаниями роста и падений трудно понять, какая динамика – позитивная или негативная – в экспорте одной из важнейших отраслей Украины.

После сильных показателей октября и сентября данные за ноябрь на первый взгляд могут казаться менее оптимистичными, ведь экспорт ИТ-услуг снизился. Однако такая динамика соответствует типичным сезонным паттернам предыдущих лет: в ноябре объемы экспорта обычно близки к октябрьским или ниже. А если сентябрь демонстрирует слабые показатели, данные за ноябрь иногда могут быть выше. Также дополнительным фактором, повлиявшим на результаты, стало меньшее количество биллинговых дней в ноябре. На основе данных НБУ по состоянию на 31 октября 2025 года мы прогнозировали годовой объем экспорта компьютерных услуг в пределах 6,45–6,52 миллиарда долларов. Однако накопленная динамика дает основания говорить о потенциале к улучшению нашего прогноза до около 6,59 миллиарда долларов,

– говорит Степан Веселовский, CEO Львовского IT Кластера.

Являются ли критичными колебания и чего ожидает отрасль?

Что означают все эти колебания и стоит ли учитывать их, 24 Каналу помог разобраться Александр Явтушенко, глава секретариата общественного совета при Министерстве цифровой трансформации Украины. Он советует не драматизировать снижение IT-экспорта в ноябре до 543 миллиона долларов, то есть примерно на 4% по сравнению с октябрем.

Для отрасли это скорее сезонное колебание, связанное с бюджетными циклами клиентов, закрытием финансовых лет в западных компаниях и паузами в заключении новых контрактов, объясняет эксперт.

Александр Явтушенко, глава секретариата общественного совета при Министерстве цифровой трансформации Украины Ключевое – годовая динамика остается положительной, а сектор демонстрирует операционную устойчивость даже в условиях войны. Поэтому значение таких месячных проседаний часто преувеличивают: они не являются индикатором системного кризиса ни для IT-индустрии, ни для экономики в целом. Компании уже давно адаптировали бюджетирование и управление ресурсами к волатильности.



Речь идет о диверсификации портфеля клиентов, сочетании сервисной модели с продуктовой, гибком планировании найма, большем внимании к долгосрочным контрактам и ретеншну клиентов. Многие игроки сознательно держат финансовую подушку на несколько месяцев операционной деятельности. Это позволяет проходить сезонные колебания без резких сокращений или остановки инвестиций в команды.

Если смотреть стратегически, IT-сектор остается одним из главных якорей украинского экспорта услуг – около 42%, и рост за 11 месяцев подтверждает его жизнеспособность, подтверждает Явтушенко в комментарии 24 Каналу. В то же время ключевые риски, по его словам, очевидны: человеческий капитал, мобильность специалистов, географическая концентрация клиентов и глобальная конкуренция за контракты.

Драйверами роста остаются развитие собственных продуктов, интеграция ИИ-решений, выход на новые рынки и повышение добавленной стоимости.

"От государства отрасль прежде всего ожидает прогнозируемых правил игры, стабильной налоговой и регуляторной политики, поддержки экспорта и защиты цифровой инфраструктуры. Именно это позволит не только удержать позиции, но и масштабировать украинский IT-экспорт в ближайшие годы", – говорит эксперт.

Насколько экспорт ІТ-услуг является критически важным для экономики Украины?

Приток иностранной валюты в страну, особенно во время войны, – это основа для сохранения относительной стабильности национальной валюты и поддержки платежного баланса, отмечает в комментарии 24 Каналу Ярина Возняк, руководитель команды исследований Львовского ІТ Кластера.

Говорится о меньшей потребности в резких валютных интервенциях НБУ, меньшем количестве курсовых шоков для бизнеса и граждан, влиянии на кредитоспособность страны, снижении зависимости от внешней финансовой помощи, способности финансировать импорт (энергоносители, топливо, оборудование, военные и медицинские товары и т.д.), сдерживании инфляции.

Ярина Возняк, руководитель команды исследований Львовского ИТ Кластера Поэтому отрасли, генерирующие валютную выручку для Украины, играют значительную роль для нашей экономической устойчивости, особенно когда зависимость от физической инфраструктуры или логистических аспектов ниже по сравнению с классическим производственным сектором. Несмотря на вызовы полномасштабной войны, технологическая отрасль остается одной из ключевых в украинской экономике: даже в условиях уменьшения объемов в 2023 – 2024 годах ИТ-экспорт удержал системное присутствие на ключевых рынках (США, ЕС), а доля компьютерных услуг в структуре услуг от 2022-го колебалась от 35,9% (июнь 2024-й) до 47,7% (апрель 2022-й).

ИТ-сектор – крупнейший экспортер услуг в Украине, отмечает Возняк, и сейчас составляет:

41,9% от общего объема экспорта услуг;

12,2% в общем экспорте товаров и услуг, уступая только экспорту продовольственных товаров и агропродукции.

Важно! Экспорт компьютерных услуг приносит ключевую иностранную валюту, необходимую для импорта товаров, восстановления инфраструктуры и финансирования обороны во время войны, компенсируя потери экспорта в других секторах.

Можно и нужно говорить, что стабильность или рост ІТ-экспорта уже оказались среди ключевых факторов экономической устойчивости Украины, отмечает руководитель команды исследований Львовского ІТ Кластера. Общий экономический эффект от деятельности ИТ-индустрии Украины в 2024 году составил 12,2 миллиарда долларов, говорит Возняк.

Ярина Возняк, руководитель команды исследований Львовского IT Кластера Речь идет не только о прямом эффекте, который осуществляет индустрия через оборот средств, и, как следствие, принесенной валовой добавленной стоимости в национальную экономику (разница между вырученными средствами от реализации ИТ-услуг и продуктов и операционными расходами компаний). Благодаря деятельности отрасли создается еще косвенный эффект – дополнительная валовая добавленная стоимость в смежных индустриях. Таким образом компании, нанимая одного IT-специалиста, создают и сохраняют 2,7 рабочих места. В целом индустрия обеспечила около 644–645 тысяч рабочих мест прямой и косвенной занятости.

Поэтому отрасль в целом и ІТ-экспорт в частности сохраняют занятость, обеспечивают более-менее прогнозируемую валютную выручку – в среднем 543 миллиона долларов в месяц, – поддерживают смежные отрасли через потребительские расходы, говорит Возняк. В 2026 году усилить этот эффект, по ее словам, можно через сохранение предсказуемых условий для бизнеса (регуляторных и налоговых), стимулирование и побуждение компаний к диверсификации рынков (ЕС, MENA), доменов и бизнес-моделей, фокус на более маржинальных направлениях.

Степан Веселовский, CEO Львовского ИТ Кластера, отмечал, что накопленная динамика дает основания говорить о потенциале к улучшению нашего прогноза до около 6,59 миллиарда долларов. Ключевым фактором в этом Возняк называет сравнительно лучшую динамику на основных рынках, прежде всего в США и ЕС.

В США после двух лет подряд падения на уровне 10 и 9% является замедление спада (до около 5% в 2025 году).

Рынки ЕС демонстрируют более стабильную траекторию, и по итогам 2025 года совокупный экспорт ИТ-услуг в ЕС может впервые превысить экспорт в США.

В то же время активность и повышение интереса и сотрудничества на новых рынках еще не имеет такого объема и порядка цифр, чтобы говорить, что это именно новые рынки повлияли на улучшение прогноза.