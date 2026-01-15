ИТ-экспорт уже несколько лет подряд остается одной из ключевых опор украинской экономики. Во время полномасштабной войны именно цифровые услуги обеспечивают стабильный приток валюты, компенсируя потери в других секторах и поддерживая платежный баланс страны.
Фактически почти каждый второй доллар от экспорта услуг поступает именно из ИТ. За 11 месяцев 2025 года отрасль принесла Украине почти 6 миллиардов долларов, демонстрируя рост в годовом измерении, хотя и не вернувшись к рекордным показателям довоенных лет. На фоне общего сокращения экспорта товаров и услуг это делает ИТ-сектор особенно заметным.
В то же время месячная статистика выглядит неровной – после сильных показателей осенью экспорт ИТ-услуг в ноябре несколько просел. Такие колебания легко воспринять как тревожный сигнал, но действительно ли они свидетельствуют об ухудшении ситуации в отрасли или скорее являются частью привычной сезонной динамики?
Чтобы разобраться, что на самом деле стоит за цифрами, являются ли нынешние колебания критическими и чего ожидать ИТ-экспорта в ближайшей перспективе, 24 Канал собрал комментарии экспертов отрасли – из Львовского IT Кластера и общественного совета при Минцифры – и проанализировали ключевые тенденции, которые формируют один из важнейших экспортных секторов Украины.
Что происходит с экспортом ИT?
Едва ли не каждый второй доллар от экспорта идет от ИT, сообщает DOU со ссылкой на данные "Опендатабот".
Важно! За 11 месяцев 2025 года ІТ-экспорт принес Украине 5,97 миллиарда долларов. Это около 543 миллиона долларов ежемесячно. За год показатель экспорта IT-услуг вырос на 2,4%. Но это все еще меньше от поступлений 2021 года на 3% и почти на 10% – от объемов 2022-го. Тогда экспорт IT-услуг ежемесячно составлял около 612 ммиллионов долларов.
По данным "Опендатабот", ИТ – до сих пор самая большая составляющая экспорта услуг Украины. Ее доля – 42% всех услуг, что экспортирует наше государство. А вместе с товарами и услугами доля ИТ – это около 12% всего экспорта Украины. За год экспорт услуг упал на 9%, до 14,33 миллиарда долларов. А совокупный экспорт товаров и услуг – на 5%, до 49,21 миллиарда долларов.
Интересно, что в ноябре прошлого года объем экспорта IT-услуг из Украины составил 543 миллиона (как ежемесячный показатель). Это на 9 миллионов долларов (или на 4,24%) меньше, чем было в предыдущем месяце, в октябре, – 566 миллионов долларов. Но в ноябре 2024 года показатель был еще ниже – 520 миллионов долларов.
Всего за 11 месяцев 2025 года совокупная выручка от экспорта ИТ-услуг достигла около 6 миллиардов долларов, превзойдя на 2,4% показатель 2024 года (на 141 миллион долларов), сообщают во Львовском IT Кластере.
За этими колебаниями роста и падений трудно понять, какая динамика – позитивная или негативная – в экспорте одной из важнейших отраслей Украины.
После сильных показателей октября и сентября данные за ноябрь на первый взгляд могут казаться менее оптимистичными, ведь экспорт ИТ-услуг снизился. Однако такая динамика соответствует типичным сезонным паттернам предыдущих лет: в ноябре объемы экспорта обычно близки к октябрьским или ниже. А если сентябрь демонстрирует слабые показатели, данные за ноябрь иногда могут быть выше. Также дополнительным фактором, повлиявшим на результаты, стало меньшее количество биллинговых дней в ноябре. На основе данных НБУ по состоянию на 31 октября 2025 года мы прогнозировали годовой объем экспорта компьютерных услуг в пределах 6,45–6,52 миллиарда долларов. Однако накопленная динамика дает основания говорить о потенциале к улучшению нашего прогноза до около 6,59 миллиарда долларов,
– говорит Степан Веселовский, CEO Львовского IT Кластера.
Являются ли критичными колебания и чего ожидает отрасль?
Что означают все эти колебания и стоит ли учитывать их, 24 Каналу помог разобраться Александр Явтушенко, глава секретариата общественного совета при Министерстве цифровой трансформации Украины. Он советует не драматизировать снижение IT-экспорта в ноябре до 543 миллиона долларов, то есть примерно на 4% по сравнению с октябрем.
Для отрасли это скорее сезонное колебание, связанное с бюджетными циклами клиентов, закрытием финансовых лет в западных компаниях и паузами в заключении новых контрактов, объясняет эксперт.
Ключевое – годовая динамика остается положительной, а сектор демонстрирует операционную устойчивость даже в условиях войны. Поэтому значение таких месячных проседаний часто преувеличивают: они не являются индикатором системного кризиса ни для IT-индустрии, ни для экономики в целом. Компании уже давно адаптировали бюджетирование и управление ресурсами к волатильности.
Речь идет о диверсификации портфеля клиентов, сочетании сервисной модели с продуктовой, гибком планировании найма, большем внимании к долгосрочным контрактам и ретеншну клиентов. Многие игроки сознательно держат финансовую подушку на несколько месяцев операционной деятельности. Это позволяет проходить сезонные колебания без резких сокращений или остановки инвестиций в команды.
Если смотреть стратегически, IT-сектор остается одним из главных якорей украинского экспорта услуг – около 42%, и рост за 11 месяцев подтверждает его жизнеспособность, подтверждает Явтушенко в комментарии 24 Каналу. В то же время ключевые риски, по его словам, очевидны: человеческий капитал, мобильность специалистов, географическая концентрация клиентов и глобальная конкуренция за контракты.
Драйверами роста остаются развитие собственных продуктов, интеграция ИИ-решений, выход на новые рынки и повышение добавленной стоимости.
"От государства отрасль прежде всего ожидает прогнозируемых правил игры, стабильной налоговой и регуляторной политики, поддержки экспорта и защиты цифровой инфраструктуры. Именно это позволит не только удержать позиции, но и масштабировать украинский IT-экспорт в ближайшие годы", – говорит эксперт.
Насколько экспорт ІТ-услуг является критически важным для экономики Украины?
Приток иностранной валюты в страну, особенно во время войны, – это основа для сохранения относительной стабильности национальной валюты и поддержки платежного баланса, отмечает в комментарии 24 Каналу Ярина Возняк, руководитель команды исследований Львовского ІТ Кластера.
Говорится о меньшей потребности в резких валютных интервенциях НБУ, меньшем количестве курсовых шоков для бизнеса и граждан, влиянии на кредитоспособность страны, снижении зависимости от внешней финансовой помощи, способности финансировать импорт (энергоносители, топливо, оборудование, военные и медицинские товары и т.д.), сдерживании инфляции.
Поэтому отрасли, генерирующие валютную выручку для Украины, играют значительную роль для нашей экономической устойчивости, особенно когда зависимость от физической инфраструктуры или логистических аспектов ниже по сравнению с классическим производственным сектором. Несмотря на вызовы полномасштабной войны, технологическая отрасль остается одной из ключевых в украинской экономике: даже в условиях уменьшения объемов в 2023 – 2024 годах ИТ-экспорт удержал системное присутствие на ключевых рынках (США, ЕС), а доля компьютерных услуг в структуре услуг от 2022-го колебалась от 35,9% (июнь 2024-й) до 47,7% (апрель 2022-й).
ИТ-сектор – крупнейший экспортер услуг в Украине, отмечает Возняк, и сейчас составляет:
- 41,9% от общего объема экспорта услуг;
- 12,2% в общем экспорте товаров и услуг, уступая только экспорту продовольственных товаров и агропродукции.
Важно! Экспорт компьютерных услуг приносит ключевую иностранную валюту, необходимую для импорта товаров, восстановления инфраструктуры и финансирования обороны во время войны, компенсируя потери экспорта в других секторах.
Можно и нужно говорить, что стабильность или рост ІТ-экспорта уже оказались среди ключевых факторов экономической устойчивости Украины, отмечает руководитель команды исследований Львовского ІТ Кластера. Общий экономический эффект от деятельности ИТ-индустрии Украины в 2024 году составил 12,2 миллиарда долларов, говорит Возняк.
Речь идет не только о прямом эффекте, который осуществляет индустрия через оборот средств, и, как следствие, принесенной валовой добавленной стоимости в национальную экономику (разница между вырученными средствами от реализации ИТ-услуг и продуктов и операционными расходами компаний). Благодаря деятельности отрасли создается еще косвенный эффект – дополнительная валовая добавленная стоимость в смежных индустриях. Таким образом компании, нанимая одного IT-специалиста, создают и сохраняют 2,7 рабочих места. В целом индустрия обеспечила около 644–645 тысяч рабочих мест прямой и косвенной занятости.
Поэтому отрасль в целом и ІТ-экспорт в частности сохраняют занятость, обеспечивают более-менее прогнозируемую валютную выручку – в среднем 543 миллиона долларов в месяц, – поддерживают смежные отрасли через потребительские расходы, говорит Возняк. В 2026 году усилить этот эффект, по ее словам, можно через сохранение предсказуемых условий для бизнеса (регуляторных и налоговых), стимулирование и побуждение компаний к диверсификации рынков (ЕС, MENA), доменов и бизнес-моделей, фокус на более маржинальных направлениях.
Степан Веселовский, CEO Львовского ИТ Кластера, отмечал, что накопленная динамика дает основания говорить о потенциале к улучшению нашего прогноза до около 6,59 миллиарда долларов. Ключевым фактором в этом Возняк называет сравнительно лучшую динамику на основных рынках, прежде всего в США и ЕС.
- В США после двух лет подряд падения на уровне 10 и 9% является замедление спада (до около 5% в 2025 году).
- Рынки ЕС демонстрируют более стабильную траекторию, и по итогам 2025 года совокупный экспорт ИТ-услуг в ЕС может впервые превысить экспорт в США.
В то же время активность и повышение интереса и сотрудничества на новых рынках еще не имеет такого объема и порядка цифр, чтобы говорить, что это именно новые рынки повлияли на улучшение прогноза.