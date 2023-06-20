Киевская ИТ-компания пыталась "слить" врагу информацию с электронных систем прифронтовой ОВА

Департамент кибербезопасности СБУ обнаружил ИТ-компанию, которая хотела помочь россиянам в войне против Украины. Сотрудники столичной фирмы хотели передать россиянам данные систем Донецкой ОВА.

Данные Донецкой ОВА едва не оказались в руках врага. Совершить преступные действия хотели работники столичной ИТ-компании.

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Какие данные предатели хотели передать россиянам

Как выяснило следствие, руководитель ИТ-компании из Киева и 5 его сообщников, которые скрывают на временно оккупированных территориях, устанавливали программное обеспечение в Донецкой ОВА. Известно, что они передали доступ к системе террористам так называемой "ДНР".

Благодаря этому доступу злоумышленники хотели сливать данные администрации спецслужбам россиян. В первую очередь, речь идет о последствиях воздушных ударов оккупантов по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, врага интересовали координаты подстанций, на которых проводились ремонтные работы. Такая информация помогала бы врагу в планировании последующих атак.

В ходе обысков правоохранители обнаружили компьютеры и мобильные телефоны, печати и документы, подтверждающие сотрудничество подозреваемых с оккупантами.