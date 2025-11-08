6 дней в неделю или 4-дневный рабочий график: как работает IT-сфера в Украине во время войны

В XXI веке подход к труду разделяется. Пока одни страны уменьшают количество рабочих дней, технологическая элита Кремниевой долины, наоборот, толкает маятник в сторону сверхурочной работы. В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта многие американские стартапы внедряют режим 996: с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю. То, что до недавнего времени ассоциировалось с изнурительной трудовой культурой Китая, сегодня все чаще декларируется как новая норма в ИИ-индустрии США.

За пределами США тренд другой. В частности, в Европе все больше компаний и даже государств экспериментируют с четырехдневной рабочей неделей – без снижения зарплаты. Суть подхода не в том, чтобы работать меньше, а чтобы работать продуктивнее и без выгорания.

24 Канал рассказывает об обоих подходах и приводит мнение украинской IT-отрасли, какой формат ближе нашей стране во время войны. В этом нам помогли разобраться эксперты:

Юрий Кисильчук – Head of RnD & Innovation в Luxnet, которая создает ИИ-инструменты, в частности для 24 Канала;

Сергей Колесниченко – операционный директор украинского облачного провайдера Ucloud;

Марьяна Татарин – Board Advisor в R&D Center WINSTARS.AI

Читайте также Не берет взяток, работает без зарплаты и не знает кумовства: способны ли ИИ-министры заменить чиновников

Переработка в погоне за ИИ: режим 996 в Кремниевой долине

Еще несколько лет назад технологические компании США говорили о work-life balance и гибком графике для работников. Однако новый бум искусственного интеллекта разворачивает эту тенденцию в обратную сторону. В Кремниевой долине стремительно набирает популярность график 996 – работа с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю, пишет Axios.

Такой формат 72-часовой рабочей недели, возникший в Китае, все чаще пропагандируется стартапами, которые соревнуются за лидерство в сфере AI.

Парадоксально, но искусственный интеллект пока не лишил айтишников работы – вместо этого он заставляет их работать сверхурочно в режиме форсажа.

Почему так происходит? Соревнование за первенство в новейших AI-технологиях настолько жесткое, что стартапы готовы требовать от команд максимум времени и сил. Основатели компаний осознают, что тот, кто первым разработает прорывной ИИ-продукт, тот и завоюет рынок. Окно возможностей оценивают в несколько лет, поэтому работать надо быстрее всех, как отмечают венчурные инвесторы.

К тому же после пандемии рынок труда уже не на стороне работника – наймы замедлились, а некоторые компании нарушают даже договоренности с профсоюзами. Офисы снова заполняются, и многие американские стартапы больше не стесняются прямо требовать длинного рабочего дня. Например, в Сан-Франциско заметили всплеск корпоративных заказов еды в выходные – признак того, что все больше работников проводят субботы на работе.

Интересно! Такие компании часто открыто декларируют культуру экстремального труда. Один из стартапов даже опубликовал вакансию, которая требовала работы в офисе 7 дней в неделю, кандидатам еще и обещали бесплатное жилье и доступ к элитному дейтинг-сервису, чтобы вне работы они ни о чем не беспокоились.



21-летний СЕО этого стартапа (сфокусированный на ИИ) прямо заявил в интервью, что шанс на успех выше, когда все круглосуточно сосредоточены на миссии компании.

Другие компании также недвусмысленно пишут в вакансиях об ожидании ненормированных часов и выходов на работу в выходные, отмечают в Washington Post. Так, один ИИ-стартап из США требовал от кандидатов готовности работать по более 70 часов в неделю; другой предупреждал, что ищет людей, которые "привыкли работать 6 дней в неделю".

Для привлечения молодых фанатичных талантов даже придумывают метрики grind score – рейтинги компаний по соотношению лояльности персонала и их оценок баланса работы и жизни.

Культ многочасового труда, который когда-то помог взлететь таким гигантам, как Google или Amazon, теперь переживает ренессанс в стартапах поколения ИИ.

Некоторые в Кремниевой долине считают даже 72 часа недостаточным вкладом. Ведущие специалисты по ИИ в топовых компаниях доходят до 100-часовых рабочих недель, шутя о режиме 0-0-2 – то есть работать круглосуточно, позволяя себе только два часа отдыха в неделю. Подобный график, правда, под силу не всем: такую переработку практикует узкий круг высокооплачиваемых экспертов, получающих семизначные зарплаты.

Ирония в том, что многие из этих AI-гениев стали мультимиллионерами, но не имеют времени тратить заработанное состояние.

К теме Пузырь на триллионы: как гиганты раздувают ИИ-рынок и почему эксперты вспомнили о кризисе 90-х

Интересно, что больше всего выгорают на работе молодые основатели и инженеры, тогда как старшие коллеги относятся к жизни спокойнее. Среди амбициозной молодежи формируется своего рода субкультура производительности: никакого алкоголя или вечеринок, только работа по графику 9-9-6, спортзал, бег, ранний брак, здоровое питание – все, чтобы быть максимально эффективным на работе.

Такой спартанский стиль жизни пропагандируют отдельные соучредители ИИ-компаний в Калифорнии, подчеркивая преданность делу. В то же время в самой КНР подобная трудоголическая культура подверглась критике: еще в 2021 году китайские власти признали обязательный график 996 внезаконным после ряда громких смертей от переработки. Но даже угроза выгорания или проблем со здоровьем не останавливает американские стартапы, которые гонятся за следующим прорывом в ИИ.

4-дневная рабочая неделя: какой опыт других стран?

Пока технологическая Америка входит во вкус сверхурочной работы, многие государства и компании в мире экспериментируют с противоположной моделью – сокращением рабочего времени без урезания зарплаты. Идея четырехдневной рабочей недели заключается в том, что сотрудники работают 4 дня вместо 5 (около 32 часов в неделю), получая ту же зарплату и выполняя ту же работу, но благодаря более высокой эффективности.

Сторонники такого подхода утверждают, что меньше рабочих дней – меньше стресса и выгорания, больше мотивации, а значит, продуктивность не падает, а может и вырасти. За последние годы эта концепция перестала быть утопией – по всему миру прошла череда громких пилотных проектов, и результаты многих удивили.

Самый масштабный эксперимент состоялся в Великобритании. В 2022 году 61 компания и почти 2900 работников в Британии перешли на 6-месячный тест четырехдневной недели. Результаты оказались настолько успешными, что подавляющее большинство компаний решили оставить новый график и после завершения теста. По итогам исследования, 89% компаний продолжили работать 4 дня в неделю (более половины из них – навсегда).

Причина очевидна: при сокращенной неделе персонал стал счастливее и продуктивнее, а бизнес практически ничего не потерял. За время эксперимента средний уровень стресса и выгорания среди работников снизился на десятки процентов, а показатели баланса работы и личной жизни существенно улучшились. Опросы участников показали, что люди лучше высыпаются, чувствуют меньше усталости и больше довольны своей работой и жизнью. Важно, что одновременно выручка компаний не пострадала – в среднем доходы остались на том же уровне, а иногда даже выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Интересно! Бонусом для работодателей стало резкое уменьшение текучести кадров и прогулов: увольнений стало на 57% меньше, больничных – на 65% меньше, чем годом ранее. Фактически четырехдневка оказалась win-win для обеих сторон, и скептики должны были признать, что меньше работать – действительно может означать работать лучше.

Опыт Британии вдохновляет других. Кампанию за четырехдневную неделю подхватили и в других странах Европы, и за океаном:

Германия – с февраля 2024 года запустила пилотный проект: 45 компаний добровольно перешли на 4-дневную неделю продолжительностью 6 месяцев. Немцы и так работают меньше большинства европейцев (в среднем 34 часа в неделю), однако профсоюзы требуют еще большего сокращения рабочего времени из-за дефицита кадров на рынке труда. Опросы показывают, что более 70% немецких работников поддерживают идею четырехдневной недели, а две трети работодателей готовы ее испытать.

– с февраля 2024 года запустила пилотный проект: 45 компаний добровольно перешли на 4-дневную неделю продолжительностью 6 месяцев. Немцы и так работают меньше большинства европейцев (в среднем 34 часа в неделю), однако профсоюзы требуют еще большего сокращения рабочего времени из-за дефицита кадров на рынке труда. Опросы показывают, что более 70% немецких работников поддерживают идею четырехдневной недели, а две трети работодателей готовы ее испытать. Бельгия стала первой страной ЕС, которая на законодательном уровне разрешила 4-дневную рабочую неделю (инициатива правительства вступила в силу в ноябре 2022 года). Речь идет о праве работника по собственному желанию переходить на 4 дня в неделю без потери зарплаты, но при этом придется работать дольше ежедневно (фактически сжимая стандартные 38 – 40 часов в четыре дня). Цель такого шага – повысить гибкость рынка труда и дать людям легче совмещать работу с семейной жизнью. Хотя общее количество часов не сократили, бельгийское правительство фактически сделало неделю более гибкой по желанию самого работника.

стала первой страной ЕС, которая на законодательном уровне разрешила 4-дневную рабочую неделю (инициатива правительства вступила в силу в ноябре 2022 года). Речь идет о праве работника по собственному желанию переходить на 4 дня в неделю без потери зарплаты, но при этом придется работать дольше ежедневно (фактически сжимая стандартные 38 – 40 часов в четыре дня). Цель такого шага – повысить гибкость рынка труда и дать людям легче совмещать работу с семейной жизнью. Хотя общее количество часов не сократили, бельгийское правительство фактически сделало неделю более гибкой по желанию самого работника. Португалия присоединилась к движению, объявив в 2023 году государственную программу поддержки перехода на 4-дневную неделю. В рамках этой программы 39 частных компаний приняли участие в пилоте по модели 100-80-100 (100% оплаты за 80% времени работы при условии сохранения 100% производительности). Это особенно актуально для Португалии, где, по данным ОЭСР, 72% людей работают более 40 часов в неделю – один из самых высоких показателей в развитых странах. Пилот еще продолжается, и правительство уже называет его шагом к улучшению качества жизни работающих португальцев.

присоединилась к движению, объявив в 2023 году государственную программу поддержки перехода на 4-дневную неделю. В рамках этой программы 39 частных компаний приняли участие в пилоте по модели 100-80-100 (100% оплаты за 80% времени работы при условии сохранения 100% производительности). Это особенно актуально для Португалии, где, по данным ОЭСР, 72% людей работают более 40 часов в неделю – один из самых высоких показателей в развитых странах. Пилот еще продолжается, и правительство уже называет его шагом к улучшению качества жизни работающих португальцев. Великобритания: после успеха частного сектора британское правительство тоже заинтересовалось темой. В Шотландии в этом году стартовал пробный переход на четырехдневку в отдельных государственных учреждениях. Также чиновники разрабатывают политики, которые позволили бы шире внедрять короткую неделю – до предоставления работникам права требовать 4-дневный график без потери оплаты. Хотя бизнес-лобби предостерегает, что такой режим подойдет не всем отраслям, общественный интерес к нему постоянно растет.

Стоит отметить, что тренд на сокращение рабочего времени – глобальный. Подобные пилотные проекты ранее прошли в Исландии, Ирландии, США, Канаде, Японии, Новой Зеландии и других странах, и везде наблюдали похожие положительные эффекты для здоровья работников и бизнес-результатов. Крупные корпорации тоже экспериментируют: например, Microsoft испытала 4-дневную работу в японском офисе еще в 2019 году и отчиталась о росте производительности на 40%.

Конечно, не все сферы могут позволить себе сокращение времени (медики, аварийные службы и т.д. должны работать 24/7). Однако успехи пионеров создают прецеденты, которые мотивируют все больше работодателей присматриваться к формуле "меньше часов – больше эффекта". В то время как молодые инженеры в Калифорнии проводят в офисах ночи и выходные, другая часть мира демонстрирует, что, возможно, именно баланс между работой и отдыхом – это путь к устойчивому развитию и для людей, и для технологических компаний.

Переработка или сокращенная неделя: какой варинт ближе Украине?

Какой режим работы ближе для украинской IT-сферы – демократические европейские четыре дня в неделю или американские переработки? 24 Канал пообщался с представителями отрасли.

В условиях полномасштабной войны украинский ІТ-бизнес живет в режиме постоянной адаптации, балансируя между потребностью в быстром развитии и сохранением человеческого капитала, отмечает в комментарии 24 Канала Марьяна Татарин, Board Advisor в R&D Center WINSTARS.AI.

Марьяна Татарин Board Advisor в R&D Center WINSTARS.AI Мы видим, что культура переработок в классическом смысле, присущая Кремниевой долине, не является устойчивым подходом для украинских команд. Такие модели могут давать краткосрочные результаты, но в то же время истощают и людей, и бизнес в долгосрочной перспективе. Украинские ІТ-компании сегодня скорее движутся к гибкости – не обязательно к 4-дневной неделе, но к моделям, которые позволяют людям работать с максимальной отдачей, не теряя чувство безопасности, смысла и контроля над собственным временем. В WINSTARS.AI, как и во многих инновационных компаниях, мы видим эффективность именно в производительности, а не в количестве часов.



В условиях нестабильности именно устойчивые команды, которые сохраняют здоровый баланс, способны обеспечить постоянство результата и движение вперед. Поэтому для Украины ключ не в выборе между переработкой или сокращенной неделей, а в выборе между истощением и устойчивостью. Мы делаем ставку на устойчивость.

Сергей Колесниченко, операционный директор украинского облачного провайдера Ucloud, считает, что не существует никакой культуры переработок. Зато существует рынок труда, который определяется спросом и предложением.

Сергей Колесниченко Операционный директор украинского облачного провайдера Ucloud Если квалифицированных людей не хватает, то нагрузка растет. Если спрос на результаты их труда высокий, они работают больше. Речь не о корпоративной культуре и не о регуляции, а об обычной экономике.



Сегодня в Кремниевой долине кадровый шторм: инвесторы в проекты с искусственным интеллектом (ИИ) стоят в очереди с деньгами, а специалистов – от электриков дата-центров до архитекторов и разработчиков ИИ-решений – просто не хватает. Поэтому работают дольше не из-за культа переработок, а из-за того, что есть огромный спрос и дефицит кадров.

В Украине ситуация похожа, только контекст другой, говорит Сергей в комментарии 24 Каналу.

Рынок узкий, кадров не хватает, особенно тех, кто может работать с ИИ или высоконагруженными системами. Наша компания занимается разработкой ИИ-инструментов и остро ощущает нехватку кадров. Но в Украине эту проблему нельзя решить деньгами – в стране идет война, поэтому найти нужных людей гораздо сложнее, чем в мирных государствах, – отмечает собеседник.

По его словам, те, кто задействован в гражданской экономике, одновременно работают, волонтерят, выкладывают, ремонтируют дроны, постоянно что-то заказывают, привозят, собирают и пытаются держаться.

Читайте также Какова ситуация с зарплатами и сдуется ли ИИ-хайп: интервью с CEO Intellias об IT-рынке в Украине

Сергей Колесниченко Операционный директор украинского облачного провайдера Ucloud Поэтому говорить о переработке или сокращенной неделе в украинском ІТ сегодня не имеет смысла. Культура переработок у нас вынужденная, но имеет другую природу, чем в США. Однако капитализм работает и у нас – пока рынок сам не выровняет баланс, никакие календарные модели не будут иметь смысла.

По мнению Юрия Кисильчука, Head of Innovation в Luxnet, в Украине совсем другая ситуация, чем в Кремниевой долине: здесь все очень зависит от компаний. Есть классические аутсорс-компании, которые работают более-менее в стабильном режиме – люди отрабатывают свои часы, проекты идут по плану и одновременно есть большое внимание к тому, чтобы не выгорать, говорит Кисильчук.

Эти компании давно научились держать баланс между эффективностью и человечностью и сейчас хорошо чувствуют и бизнес-необходимость, и состояние команды.

Юрий Кисильчук Head of Innovation в Luxnet Конечно, война внесла свои коррективы – графики подстраиваются под свет, тревоги, реалии жизни, но базовая культура работы там здоровая. В то же время вырос целый слой милтех-компаний, и вот там часто бывают настоящие переработки. Но они совсем другой природы – не по принуждению, не из страха потерять работу, а из чувства миссии.



Люди понимают, что то, что они делают, реально влияет на безопасность страны. Это очень похоже на тот стартаперский дух, который когда-то был в Кремниевой долине, когда команда горит идеей и каждый чувствует, что делает что-то важное.

По мнению Юрия, украинская ІТ-отрасль сегодня уникальна. Она изменилась под влиянием войны – у большинства появилась настоящая социальная миссия, не придуманная для презентаций, а реальная. Кто-то донатит, кто-то волонтерит, кто-то работает над продуктами, помогающими армии или обществу.

И на этом фоне переработки – это не просто работа до ночи, это скорее часть большого "чтобы что": когда ты понимаешь, зачем, оно воспринимается совсем иначе.