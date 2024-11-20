В России не хватает работников: придется работать сверхурочно

В России предлагают снять ограничения на сверхурочную работу из-за нехватки рабочей силы. Сейчас россиянам разрешено работать сверхурочно до 120 часов в год.

Россияне будут работать больше

Об этом заявил российский министр экономического развития Максим Решетников, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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По его словам, россияне хотят работать сверхурочно больше, а предприятия готовы за это доплачивать.

Он также заявил, что правительство готовит инициативу для снятия ограничений на сверхурочную работу, планируя согласовать условия с профсоюзами. После этого законопроект с поправками в Трудовой кодекс направят в Госдуму.

Кроме того, Решетников предложил отменить "избыточные ограничения" по трудоустройству женщин, молодежи и людей старшего возраста.

К слову! В России давно наблюдается дефицит кадров. В частности, рабочих рук не хватает на предприятиях, изготавливающих военную технику. Кроме того, страна нуждается в привлечении трудовых мигрантов из-за того, что самих россиян для работы не хватает.