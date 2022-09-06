Из-за обработки данных детей: Ирландия оштрафовала Instagram на рекордную сумму

Ирландский регулятор конфиденциальности данных оштрафовал Instagram на рекордные 405 миллионов евро. Такое решение ведомство приняло по результатам расследования касательно обработки социальной сетью персональной информации несовершеннолетних пользователей платформы.

Об этом сообщил глава ирландского регулятора 5 сентября. Материнская компания соцсети Meta уже официально заявила, что не согласна с размером штрафа и будет оспаривать решение.

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Детали дела

Ирландское расследование против Instagram началось еще в 2020 году. Оно касалось пользователей платформы от 13 до 17 лет, которым соцсеть позволила управлять бизнес-аккаунтами, что облегчало публикацию в открытый доступ их номеров телефонов и/или адресов электронной почты.

Мы приняли наше окончательное решение на прошлой неделе, и оно предусматривает штраф в размере 405 миллионов евро,

– сообщил представитель комиссара по защите данных в Ирландии (DPC).

Между тем представитель Meta заявил, что Instagram обновил свои настройки более года назад и с тех пор выпустил новые функции для обеспечения безопасности подростков и конфиденциальности их персональной информации. Пресс-секретарь компании отметил, что соцсеть не соглашается с суммой штрафа и сейчас внимательно анализирует решение ирландского регулятора, планируя его обжаловать.

Добавим, что DPC занимается регулированием Facebook, Apple, Google и остальных техногигантов, разместивших свои штаб-квартиры в ЕС именно в Ирландии. Ведомство уже возбудило более десятка дел против Meta, в том числе ее соцсетей Facebook и WhatsApp.