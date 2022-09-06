Про це повідомив очільник ірландського регулятора 5 вересня. Материнська компанія соцмережі Meta вже офіційно заявила, що не згодна з розміром штрафу і буде оскаржувати рішення.
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Деталі справи
Ірландське розслідування проти Instagram розпочалось ще у 2020 році. Воно стосувалось користувачів платформи віком від 13 до 17 років, яким соцмережа дозволила керувати бізнес-акаунтами, що полегшувало публікацію у відкритий доступ їхніх номерів телефонів та/або адрес електронної пошти.
Ми прийняли наше остаточне рішення минулого тижня, і воно передбачає штраф у розмірі 405 мільйонів євро,
– повідомив представник комісара із захисту даних в Ірландії (DPC).
Тим часом представник Meta заявив, що Instagram оновив свої налаштування понад рік тому, і відтоді випустив нові функції для гарантування безпеки підлітків й конфіденційності їхньої персональної інформації. Прессекретар компанії зауважив, що соцмережа не погоджується з сумою штрафу, й наразі уважно аналізує рішення ірландського регулятора та планує його оскаржити.
Додамо, що DPC займається регулюванням Facebook, Apple, Google та решти техногігантів, що розташували свої штаб-квартири в ЄС саме в Ірландії. Відомство уже порушило понад десяток справ проти Meta, зокрема її соцмереж Facebook та WhatsApp.