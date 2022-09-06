Об этом сообщил глава ирландского регулятора 5 сентября. Материнская компания соцсети Meta уже официально заявила, что не согласна с размером штрафа и будет оспаривать решение.

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Детали дела

Ирландское расследование против Instagram началось еще в 2020 году. Оно касалось пользователей платформы от 13 до 17 лет, которым соцсеть позволила управлять бизнес-аккаунтами, что облегчало публикацию в открытый доступ их номеров телефонов и/или адресов электронной почты.

Мы приняли наше окончательное решение на прошлой неделе, и оно предусматривает штраф в размере 405 миллионов евро,

– сообщил представитель комиссара по защите данных в Ирландии (DPC).

Между тем представитель Meta заявил, что Instagram обновил свои настройки более года назад и с тех пор выпустил новые функции для обеспечения безопасности подростков и конфиденциальности их персональной информации. Пресс-секретарь компании отметил, что соцсеть не соглашается с суммой штрафа и сейчас внимательно анализирует решение ирландского регулятора, планируя его обжаловать.

Добавим, что DPC занимается регулированием Facebook, Apple, Google и остальных техногигантов, разместивших свои штаб-квартиры в ЕС именно в Ирландии. Ведомство уже возбудило более десятка дел против Meta, в том числе ее соцсетей Facebook и WhatsApp.

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