Из-за ракетного удара по Киеву пострадал склад популярного издательства

В результате ночной ракетной атаки России на Киев 4 июля пострадал склад книжного издательства и онлайн-магазина "Наш Формат". Повреждения масштабные, отправка заказов временно приостановлена.

Последствия масштабные

Об этом команда сообщила на странице в Facebook, информирует 24 Канал. Взрывная волна выбила все окна, повредила перекрытия, обвалила часть стен. Разрушения зафиксированы как в помещении склада, так и в офисных кабинетах.

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Отмечают, что часть книг уничтожено, как непосредственно из-за обстрела, так и из-за тушения пожара.

Отправления приостановлены

Издательство временно приостанавливает отправку заказов, ведь команда сосредоточена на восстановлении. Впрочем, сайт и коллцентр работают в обычном режиме. В издательстве отметили, что менеджеры готовы отвечать на все вопросы читателей.

Там также сообщили, что несмотря на масштабность повреждений, пострадавших нет и это – главное.

"Самое главное – все живы. А железо и бетон мы восстановим. Книги – допечатаем", – говорится в заметке издательства.

Отправку планируют возобновить на следующей неделе.