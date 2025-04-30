Что ждет ФЛП в мае 2025 года: ключевые изменения и дедлайны

В мае 2025 года физические лица-предприниматели (ФЛП) в Украине должны учесть ряд важных изменений в налоговом законодательстве и новые сроки отчетности. Соблюдение этих требований и своевременное выполнение обязательств поможет избежать штрафов и обеспечить стабильную работу вашего бизнеса.

Основные изменения для ФЛП 3-й группы

Нововведения касаются всех групп ФЛП, но особенно актуальны для плательщиков единого налога третьей группы. Подробнее рассказывает 24 Канал.

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Новая форма налоговой декларации

С 1 апреля 2025 года ФЛП 3-й группы отчитываются по обновленной форме декларации (идентификатор F0103309), которая включает раздел для указания суммы военного сбора.

Учтите. Это первый отчетный период, когда применяется новая форма. Предельный срок подачи декларации за I квартал – 12 мая 2025 года.

Обязательная уплата военного сбора

Начиная с 2025 года, ФЛП 3-й группы обязаны уплачивать военный сбор в размере 1% от дохода. За I квартал 2025 года этот платеж необходимо осуществить до 20 мая 2025 года.

Уплата единого налога

Единый налог за І квартал 2025 года также подлежит уплате до 20 мая 2025 года. Ставка налога зависит от выбранной системы налогообложения:

5% – для ФЛП без НДС;

3% – для ФЛП, которые являются плательщиками НДС.

Изменения для ФЛП 1-й и 2-й групп

ФЛП 1-й и 2-й групп также должны придерживаться новых требований:

Единый социальный взнос (ЕСВ): минимальный ежемесячный платеж составляет 1 760 гривен, что равно 22% от минимальной заработной платы. Уплата ЕСВ за І квартал должна быть осуществлена до 21 апреля 2025 года.

Военный сбор: обязательный платеж в размере 800 гривен в месяц (10% от минимальной зарплаты). Уплата за апрель должна была быть осуществлена до 20 апреля 2025 года.

Единый налог: ежемесячные ставки составляют:

302,80 гривен для ФЛП 1-й группы;

1 600 гривен для ФЛП 2-й группы. Уплата за апрель должна быть осуществлена до 20 апреля 2025 года.

Ключевые даты в мае 2025 года

12 мая: предельный срок подачи декларации по единому налогу за І квартал для ФЛП 3-й группы.

20 мая: предельный срок уплаты единого налога и военного сбора за I квартал для ФЛП 3-й группы.4

Из важного еще стоит напомнить о дедлайне подачи декларации о доходах. Так, до 1 мая нужно подать декларацию о своем имущественном состоянии, то есть последний день, когда можно подать декларацию, – 30 апреля. А до 1 августа 2025 года нужно будет уплатить налоговые обязательства.