Что ждет ФЛП в мае 2025 года: ключевые изменения и дедлайны
- С 1 апреля 2025 года ФЛП 3-й группы отчитываются по новой форме декларации, включая военный сбор, до 12 мая.
- Ключевые даты: 12 мая - подача декларации, 20 мая – уплата налогов для ФЛП 3-й группы.
В мае 2025 года физические лица-предприниматели (ФЛП) в Украине должны учесть ряд важных изменений в налоговом законодательстве и новые сроки отчетности. Соблюдение этих требований и своевременное выполнение обязательств поможет избежать штрафов и обеспечить стабильную работу вашего бизнеса.
Основные изменения для ФЛП 3-й группы
Нововведения касаются всех групп ФЛП, но особенно актуальны для плательщиков единого налога третьей группы. Подробнее рассказывает 24 Канал.
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Новая форма налоговой декларации
С 1 апреля 2025 года ФЛП 3-й группы отчитываются по обновленной форме декларации (идентификатор F0103309), которая включает раздел для указания суммы военного сбора.
Учтите. Это первый отчетный период, когда применяется новая форма. Предельный срок подачи декларации за I квартал – 12 мая 2025 года.
Обязательная уплата военного сбора
Начиная с 2025 года, ФЛП 3-й группы обязаны уплачивать военный сбор в размере 1% от дохода. За I квартал 2025 года этот платеж необходимо осуществить до 20 мая 2025 года.
Уплата единого налога
Единый налог за І квартал 2025 года также подлежит уплате до 20 мая 2025 года. Ставка налога зависит от выбранной системы налогообложения:
- 5% – для ФЛП без НДС;
- 3% – для ФЛП, которые являются плательщиками НДС.
Изменения для ФЛП 1-й и 2-й групп
ФЛП 1-й и 2-й групп также должны придерживаться новых требований:
Единый социальный взнос (ЕСВ): минимальный ежемесячный платеж составляет 1 760 гривен, что равно 22% от минимальной заработной платы. Уплата ЕСВ за І квартал должна быть осуществлена до 21 апреля 2025 года.
Военный сбор: обязательный платеж в размере 800 гривен в месяц (10% от минимальной зарплаты). Уплата за апрель должна была быть осуществлена до 20 апреля 2025 года.
Единый налог: ежемесячные ставки составляют:
- 302,80 гривен для ФЛП 1-й группы;
- 1 600 гривен для ФЛП 2-й группы. Уплата за апрель должна быть осуществлена до 20 апреля 2025 года.
Ключевые даты в мае 2025 года
- 12 мая: предельный срок подачи декларации по единому налогу за І квартал для ФЛП 3-й группы.
- 20 мая: предельный срок уплаты единого налога и военного сбора за I квартал для ФЛП 3-й группы.4
Из важного еще стоит напомнить о дедлайне подачи декларации о доходах. Так, до 1 мая нужно подать декларацию о своем имущественном состоянии, то есть последний день, когда можно подать декларацию, – 30 апреля. А до 1 августа 2025 года нужно будет уплатить налоговые обязательства.