Громкая история с БЭБ и "Ябко": что говорят в компании на обвинения в контрабанде

Сеть всколыхнула новость от журналиста о якобы "обысках" БЭБ в сети магазинов техники "Ябко". Ее, вероятно, обвинили в сбыте нелегального товара и уклонении от уплаты налогов, однако в компании представили свою позицию.

Были ли обыски БЭБ у "Ябко"?

БЭБ могли провести определенные "мероприятия" на Львовщине. Речь, вероятно, не просто об обысках – формат был значительно шире, сообщил журналист Евгений Плинский, опираясь на собственные источники среди правоохранителей.

По его словам, мероприятия проходили в местах, где, вероятно, хранилась и распределялась техника, связанная с сетью "Ябко". Во время этих действий могли изъять контрабандную технику на сумму более 100 миллионов долларов.

Также для сбыта нелегального товара мимо уплаты налогов было задействовано более 100 ФЛП, которые в пределах аналитики детективов позволили "Ябко" отмыть за короткий период более 40 миллионов гривен неуплаченных налогов,

– пишет Плинский.

Он также отметил, что речь идет не о магазинах, где происходит продажа клиентам, а об офисах и логистических центрах компании.

Какова позиция сети "Ябко"?

В комментарии 24 Канала менеджер по связям с общественностью сети "Ябко" Диана Груць рассказала, что такими сообщениями компанию пытаются скомпрометировать.

По ее словам, распространение сообщения об обысках БЭБ в телеграм-пабликах – это признаки заказной кампании против сети "Ябко".

Компания беспрепятственно предоставляет все необходимые документы и объяснения в рамках действующего законодательства. Мы работаем прозрачно, соблюдаем требования регуляторного поля и заинтересованы в объективном и беспристрастном процессе,

– сообщила менеджер.

Что известно о предыдущих обвинениях сети "Ябко"?