Громкая история с БЭБ и "Ябко": что говорят в компании на обвинения в контрабанде
- Журналист сообщил о мероприятиях БЭБ на Львовщине, связанные с сетью "Ябко", где могли изъять контрабандную технику на сумму более 100 миллионов долларов.
- Сеть "Ябко" ответила на обвинения.
Сеть всколыхнула новость от журналиста о якобы "обысках" БЭБ в сети магазинов техники "Ябко". Ее, вероятно, обвинили в сбыте нелегального товара и уклонении от уплаты налогов, однако в компании представили свою позицию.
Были ли обыски БЭБ у "Ябко"?
БЭБ могли провести определенные "мероприятия" на Львовщине. Речь, вероятно, не просто об обысках – формат был значительно шире, сообщил журналист Евгений Плинский, опираясь на собственные источники среди правоохранителей.
По его словам, мероприятия проходили в местах, где, вероятно, хранилась и распределялась техника, связанная с сетью "Ябко". Во время этих действий могли изъять контрабандную технику на сумму более 100 миллионов долларов.
Также для сбыта нелегального товара мимо уплаты налогов было задействовано более 100 ФЛП, которые в пределах аналитики детективов позволили "Ябко" отмыть за короткий период более 40 миллионов гривен неуплаченных налогов,
– пишет Плинский.
Он также отметил, что речь идет не о магазинах, где происходит продажа клиентам, а об офисах и логистических центрах компании.
Какова позиция сети "Ябко"?
В комментарии 24 Канала менеджер по связям с общественностью сети "Ябко" Диана Груць рассказала, что такими сообщениями компанию пытаются скомпрометировать.
По ее словам, распространение сообщения об обысках БЭБ в телеграм-пабликах – это признаки заказной кампании против сети "Ябко".
Компания беспрепятственно предоставляет все необходимые документы и объяснения в рамках действующего законодательства. Мы работаем прозрачно, соблюдаем требования регуляторного поля и заинтересованы в объективном и беспристрастном процессе,
– сообщила менеджер.
Заметьте! Сейчас 24 Канал пытается получить комментарий в БЭБ, после его получения материал будет дополнен.
Что известно о предыдущих обвинениях сети "Ябко"?
В январе 2026 года на границе обнаружили бус с 829 единицами контрабандной техники Apple, включая 501 iPhone и другие гаджеты, стоимостью 35,5 миллиона гривен. Нардеп Гетманцев обвинил сеть "Ябко" в причастности к контрабанде, но компания отвергла обвинения.
В марте прошлого года государственная налоговая служба обнаружила схему уклонения от уплаты НДС на 286 миллионов гривен в сетях "Ябко" и Yabluka, включая продажи без кассовых аппаратов и поддельные чеки.
После более 400 проверок компании оштрафованы на более 85 миллионов гривен, а сети вынуждены перейти на общую систему налогообложения и стать плательщиками НДС.