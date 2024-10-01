Питер Тиль видит перспективы в ядерной энергетике для развития ИИ

Миллиардер Питер Тиль инвестировал в стартап, который занимается разработкой нового типа ядерного топлива. Это может свидетельствовать о росте важности стабильного и чистого энергоснабжения для дальнейшего развития искусственного интеллекта.

Ядерное топливо для развития ИИ

ИИ, особенно в сфере машинного обучения, все больше зависит от значительных вычислительных мощностей. Центры обработки данных, которые часто называют "сердцем" ИИ, играют решающую роль в этом процессе, но для эффективной работы они требуют значительных объемов электроэнергии.

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Однако традиционные источники энергии, в частности уголь и природный газ, оказываются недостаточными для удовлетворения этих потребностей, а также вызывают беспокойство по поводу состояния окружающей среды. Поиск более устойчивых энергетических решений стал необходимым для поддержки будущего ИИ.

Инвесторы переключают свое внимание на ядерную энергетику, что обусловлено появлением нового поколения ядерных реакторов, которые используют более эффективные источники топлива. Этот прогресс обещает обеспечить стабильное и экологически чистое энергоснабжение.

Напомним! Недавние инвестиции предпринимателя Питера Тиля в ядерный сектор подчеркивают потенциал ядерной энергетики играть ключевую роль в инфраструктуре, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта.

Стартап будет пытаться создать новый метод производства высокопробного низкообогащенного урана (Haleu).