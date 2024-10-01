Ядерне паливо для розвитку ШІ

ШІ, особливо у сфері машинного навчання, все більше залежить від значних обчислювальних потужностей. Центри обробки даних, які часто називають "серцем" ШІ, відіграють вирішальну роль у цьому процесі, але для ефективної роботи вони потребують значних обсягів електроенергії.

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Однак традиційні джерела енергії, зокрема вугілля та природний газ, виявляються недостатніми для задоволення цих потреб, а також викликають занепокоєння з приводу стану довкілля. Пошук більш сталих енергетичних рішень став необхідним для підтримки майбутнього ШІ.

Інвестори переключають свою увагу на ядерну енергетику, що зумовлено появою нового покоління ядерних реакторів, які використовують більш ефективні джерела палива. Цей прогрес обіцяє забезпечити стабільне та екологічно чисте енергопостачання.

Нагадаємо! Нещодавні інвестиції підприємця Пітера Тіля в ядерний сектор підкреслюють потенціал ядерної енергетики відігравати ключову роль в інфраструктурі, необхідній для розвитку технологій штучного інтелекту.

Стартап намагатиметься створити новий метод виробництва високопробного низькозбагаченого урану (Haleu).