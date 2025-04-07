Jaguar Land Rover останавливает продажи в США из-за новых торговых условий

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостанавливает поставки своих автомобилей в США из-за введения президентом Дональдом Трампом 25% пошлин на импорт.

Компания прекращает экспорт

Об этом сообщают CNN и Bloomberg, ссылаясь на представителя компании, передает 24 Канал. В частности, по словам представителя JLR, компания временно прекращает экспорт автомобилей в США в этом месяце, поскольку ищет пути адаптации к новым торговым условиям.

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США является важным рынком для наших брендов, и мы работаем над новыми соглашениями с партнерами. В рамках этой работы мы приняли решение приостановить поставки в апреле, пока разрабатываем стратегии на средне- и долгосрочную перспективу,

– заявил он.

Как это повлияет на рынок США

Согласно данным компании, JLR, принадлежащей индийской Tata Motors, имеет более 200 дилерских центров в США. В отчетном периоде компания продала около 430 000 автомобилей, из которых почти четверть пришлась на Северную Америку.

Справочно. Таможенные ставки на автомобили, изготовленные за пределами США, начали действовать с апреля в рамках инициативы администрации Трампа по созданию новых рабочих мест в промышленности страны.