Компанія припиняє експорт

Про це повідомляють CNN та Bloomberg, посилаючись на представника компанії, передає 24 Канал. Зокрема, за словами представника JLR, компанія тимчасово припиняє експорт автомобілів до США цього місяця, оскільки шукає шляхи адаптації до нових торговельних умов.

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США є важливим ринком для наших брендів, і ми працюємо над новими угодами з партнерами. В рамках цієї роботи ми прийняли рішення призупинити поставки в квітні, поки розробляємо стратегії на середньо- та довгострокову перспективу,

– заявив він.

Як це вплине на ринок США

Згідно з даними компанії, JLR, що належить індійській Tata Motors, має понад 200 дилерських центрів у США. У звітному періоді компанія продала близько 430 000 автомобілів, із яких майже чверть припала на Північну Америку.

Довідково. Митні ставки на автомобілі, виготовлені за межами США, почали діяти з квітня в рамках ініціативи адміністрації Трампа щодо створення нових робочих місць у промисловості країни.