Японцы хотят инвестировать в Украину – какая сфера привлекла их внимание

Иностранные инвестиции в Украину крайне важны для сохранения уровня экономики. Некоторые инвесторы готовы вливать деньги даже несмотря на то, что война против российских захватчиков продолжается.

Япония готова помогать Украине инвестициями

Глава Государственного фонда имущества Виталий Коваль провел переговоры с японской делегацией. В нее вошли представители агентства JICA и компании "Toho Titanium".

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Главная тема для разговора – инвестиции в украинскую титановую отрасль. В частности, прямо сейчас в управлении ФГИУ находятся крупнейшие предприятия из сферы. Речь идет о ТМК, Сумыхимпром, ОГКХ.

Украина может стать титановым партнером для всего мира, ведь мы имеем месторождения и первичную переработку. Сегодня для развития нам необходимы инвестиции, опыт и технологии,

– считает Коваль.

"Toho Titanium" – это компания, которая специализируется на технологиях производства в нескольких сферах. Ей в производстве нужны титановые металлы и сырье из различных месторождений, в том числе и украинских. Именно поэтому компания готова "заходить" в Украину даже несмотря на войну.

Ранее сообщалось, что пока Орбан блокирует помощь ЕС для Украины, венгерский банк увеличил прибыли на российском рынке аж в 150 раз.