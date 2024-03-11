Японія готова допомагати Україні інвестиціями

Очільник Державного фонду майна Віталій Коваль провів переговори з японською делегацією. До неї увійшли представники агенції JICA та компанії "Toho Titanium".

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Головна тема для розмови – інвестиції в українську титанову галузь. Зокрема, просто зараз в управлінні ФДМУ перебувають найбільші підприємства зі сфери. Йдеться про ТМК, Сумихімпром, ОГКХ.

Україна може стати титановим партнером для всього світу, адже ми маємо родовища і первинну переробку. Сьогодні для розвитку нам необхідні інвестиції, досвід і технології,

– вважає Коваль.

"Toho Titanium" – це компанія, яка спеціалізується на технологіях виробництва у кількох сферах. Їй у виробництві потрібні титанові метали та сировина з різних родовищ, в тому числі й українських. Саме тому компанія готова "заходити" в Україну навіть попри війну.

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