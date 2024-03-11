Япония готова помогать Украине инвестициями

Глава Государственного фонда имущества Виталий Коваль провел переговоры с японской делегацией. В нее вошли представители агентства JICA и компании "Toho Titanium".

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Главная тема для разговора – инвестиции в украинскую титановую отрасль. В частности, прямо сейчас в управлении ФГИУ находятся крупнейшие предприятия из сферы. Речь идет о ТМК, Сумыхимпром, ОГКХ.

Украина может стать титановым партнером для всего мира, ведь мы имеем месторождения и первичную переработку. Сегодня для развития нам необходимы инвестиции, опыт и технологии,

– считает Коваль.

"Toho Titanium" – это компания, которая специализируется на технологиях производства в нескольких сферах. Ей в производстве нужны титановые металлы и сырье из различных месторождений, в том числе и украинских. Именно поэтому компания готова "заходить" в Украину даже несмотря на войну.

Ранее сообщалось, что пока Орбан блокирует помощь ЕС для Украины, венгерский банк увеличил прибыли на российском рынке аж в 150 раз.