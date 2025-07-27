Есть ли экономическое бронирование ФЛП в 2025 году

В Украине сейчас есть опция экономического бронирования. Предприятие, которое считается важным для экономики, имеет возможность таким образом продолжать работать, способствуя бесперебойному функционированию критически важных секторов экономики.

Могут ли ФЛП бронировать себя и работников?

По состоянию на сейчас, бронирование осуществляется только для юридических лиц. То есть, ФЛП такой возможности не имеют, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина №76 от 21 января 2023 года.

Читайте также Важная информация для потребителей газа: кто сможет подготовиться к зиме за 360 гривен

Нужно понимать, что одним из требований для бронирования является ведение воинского учета. ФЛПы этого не делают.

Персональный учет призывников, военнообязанных и резервистов предусматривает учет сведений о таких лицах по месту их работы или учебы и возлагается на руководителей центральных и местных органов исполнительной власти, других госорганов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений независимо от подчинения и формы собственности,

– говорится в статье 34 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Также ФЛП не должны:

сообщать ТЦК об увольнении или принятии призывников, военнообязанных и резервистов;

вести списки призывников, военнообязанных и резервистов;

допускать к проверке ТЦК.

Обратите внимание! ФЛП не обязаны выполнять распоряжения ТЦК, относительно оповещения работников о вызове в этот орган. Также это касается вручения повесток.