Кто именно подлежит учету, когда это нужно сделать и как действовать в случае переезда – информирует 24 Канал.

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Что такое воинский учет

Постановка на воинский учет, его ведения по месту жительства, на работе, а также правила выдачи повесток регулируются постановлением №1487.

В Украине воинский учет осуществляют территориальные центры комплектования, а в населенных пунктах, местные органы самоуправления, если нет ТЦК. Кроме того, учет ведут работодатели и украинские дипломатические учреждения за рубежом.

Военный учет в Украине может осуществляться:

по месту жительства в ТЦК или органах самоуправления;

на работе;

в дипломатических учреждениях за рубежом.

Заметим, что органы СБУ и ГУР Украины проводят воинский учет по собственным спискам для своих работников.

Для чего нужно становиться на воинский учет

Какова задача воинского учета:

образование военного резерва человеческих ресурсов, накопления военно-обученных человеческих ресурсов, необходимых для укомплектования Вооруженных Сил, других военных формирований в мирное время и в особый период;

проведение анализа количественного состава и качественного состояния призывников, военнообязанных и резервистов для их эффективного использования в интересах обороны и национальной безопасности государства;

своевременное оформление военно-учетных документов призывников, военнообязанных и резервистов;

организация своевременного бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время;

обеспечение контроля за состоянием воинского учета в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях;

обеспечение контроля за соблюдением призывниками, военнообязанными и резервистами правил воинского учета;

обеспечение граждан Украины информацией о выполнении ими воинского долга.

С какого возраста нужно становиться на воинский учет

В Украине мужчины должны становиться на воинский учет в возрасте 16 лет в год наступления 17. Для этого необходимо обратиться в ТЦК по месту жительства, предоставить персональные данные, сдать анализы и пройти ВВК.

До достижения 17 лет юноши имеют статус допризывников. С 17 лет они считаются призывниками. Призыв на срочную службу проводится в возрасте от 18 до 25 лет – в этот период поставлены на воинский учет мужчины считаются призывниками.

После прохождения срочной службы, обучения на военной кафедре или завершения обучения курсантом ВВУЗа, лицо переводится в запас и приобретает статус военнообязанного. Минимальный возраст, с которого можно стать военнообязанным, – 18 лет, максимальный – 25 лет.

Чтобы стать на учет как военнообязанный, необходимо пройти ВВК, сдать приписное свидетельство и получить военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

В случае смены места жительства (город, область или выезд за границу) нужно обязательно стать на учет по новому месту жительства. Это следует сделать в течение семи дней – лично обратившись в ТЦК по новому месту жительства, или в дипломатическую службу для постановки на воинский учет.

В то же время воинский учет женщин предусматривает, что необходимые данные для постановки на воинский учет передают ВУЗы в ТЦК, на территории которых находится заведение.

После этого женщины получают временное удостоверение военнообязанного, с которыми они становятся на учет в ТЦК по месту жительства.